Commissie die aardbevingen Groningen onderzocht velt geen politiek oordeel

De parlementaire enquêtecommissie kan geen politiek oordeel vellen over bijvoorbeeld de rol van premier Mark Rutte in het Groningse gasdossier. Meerdere partijen hadden de commissie gevraagd dat toch te doen, maar volgens commissievoorzitter Tom van der Lee is dat aan de Tweede Kamer zelf.

Een aantal partijen in de Kamer wilden dat de commissie duidelijker was over de rol van Rutte. De premier heeft volgens de commissie de situatie in het bevingsgebied lange tijd onderschat. Rutte heeft niet het verschil gemaakt voor Groningers, terwijl dat wel "op zijn plek" was geweest.

Nico Drost van de ChristenUnie vroeg zich af of de commissie bewust mild was over de premier. PVV'er Alexander Kops wilde weten of de commissie vond dat de premier en het hele kabinet moesten opstappen.

Van der Lee wilde daar niet op ingaan. Hij zei dat een parlementaire enquêtecommissie er niet is voor "politieke oordelen, oordelen die inleidend zijn op of leiden tot politieke consequenties".

De commissievoorzitter waarschuwde de Kamer dat zo'n oordeel het werk van enquêtecommissies onmogelijk zou kunnen maken. Die zijn alleen gericht op waarheidsvinding. De politieke kleur van de Kamerleden die deel uitmaken van een commissie speelt daarbij geen rol.

Van der Lee begrijpt ongeduld van partijen

De Kamer stelde volgens Van der Lee "terechte vragen over grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland" zoals verschillen tussen regio's. Maar politici zouden ook die vragen niet aan de commissie moeten richten. "Daar hebben wij ons niet in verdiept", zei Van der Lee.

De commissievoorzitter zei begrip te hebben voor het ongeduld van partijen. Het kabinet heeft nog niet gereageerd op het rapport, maar wacht onder meer het verantwoordingsdebat van deze week af. "Dat is wel het parlementaire gebruik", benadrukte Van der Lee.