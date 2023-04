Kinderen kunnen alleen nog in Groningen en Rotterdam terecht voor hartoperatie

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) blijft bij zijn besluit om alleen de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. Volgens Kuipers is de sluiting van de locaties in Leiden en Utrecht noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Over de sluiting van de kinderhartcentra ontstond een grote discussie. Het LUMC kondigde zelfs aan naar de rechter te stappen. Kamerleden dienden een motie in om drie in plaats van twee centra open te houden, maar de minister liet zich niet overhalen.

Kuipers schrijft in een Kamerbrief dat al meer dan dertig jaar wordt gesproken over "het belang van concentratie van kinderhartchirurgie". Volgens hem is het hoog tijd om een knoop door te hakken.

Niet alle zorg voor hartpatiënten verdwijnt uit Utrecht en Leiden. Alleen de chirurgische ingrepen verhuizen naar Rotterdam en Groningen. Voor poliklinische afspraken, controles en voor- en nazorg kunnen patiënten nog altijd in alle vier steden terecht.

De minister beseft dat het besluit grote impact heeft. "Maar in het belang van de patiënten is dit het noodzakelijke om te doen." Hij zegt alle partijen te hebben aangehoord en benadrukt dat dit zijn besluit definitief is.