Oud-FVD'ers: Baudet intimideerde, gooide met wijnflessen en stuurde porno

Meerdere oud-FVD'ers herinneren zich een incident uit 2020 in het partijkantoor in Amsterdam. Toen zou Baudet meerdere lege wijnflessen hebben gegooid naar een medewerker, die het onderzoek leidde naar racistische en antisemitische berichten binnen de jongerenafdeling van de partij. Alle flessen misten en spatten op de vloer kapot.

Daarnaast stuurde de partijleider in 2020 porno naar een vrouwelijke collega. Dat gebeurde net na het overlijden van George Floyd, die door een gewelddadige politiearrestatie in de VS om het leven kwam. Baudet stuurde een filmpje van Floyd die seks heeft met een vrouw. "Je kunt wel een geheimpje bewaren hè? Kan dit in de fractieapp?", schreef hij erbij.