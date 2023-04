Renovatie Binnenhof duurt zeker 2 jaar langer dan gepland: niet voor 2028 klaar

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat minstens twee jaar langer duren dan gepland. Daardoor duurt het nog zeker tot 2028 voordat het gebouwencomplex weer in gebruik kan worden genomen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) laat in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer weten dat de vertraging het gevolg is van stikstof en aangescherpte veiligheidseisen.

De Jonge meldt in de brief dat hij in afwachting is van een specifieke natuurvergunning in het kader van stikstofuitstoot. Het gaat om een vergunning voor werkzaamheden met niet-elektrische voertuigen. Deze werkzaamheden kunnen niet starten voordat de vergunning verleend is, wat volgens de minister betekent dat "deze in ieder geval negen maanden later zullen starten dan voorzien".

Verder meldt De Jonge dat voor de werkzaamheden aan de centrale plek voor energievoorziening en technische installaties meer ruimte nodig is om het werk veilig te laten verlopen. Hierdoor moeten andere geplande werkzaamheden opgeschoven worden, wat in totaal tot nog eens vijftien maanden vertraging leidt. "Grote werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig uitgevoerd worden en moeten volgorderlijk plaatsvinden", schrijft de minister.

Deze aanpassing van de plannen brengt "heel erg veel meer werkzaamheden" met zich mee en beperkt de bouwers bovendien in hun bewegingsvrijheid, zegt De Jonge. Het gaat om "een halve Heineken Music Hall die we daar onder de grond aan het maken zijn".

De vertraging leidt vooralsnog niet tot een grote kostenstijging. In totaal worden de kosten van de opknapbeurt nu op 750 miljoen euro geschat. Dat is ongeveer 16 miljoen euro meer dan een jaar geleden werd begroot. Het budget wordt jaarlijks aangepast om rekening te houden met de stijgende kosten van bijvoorbeeld bouwmaterialen.

Renovatie Binnenhof hard nodig

Op het Binnenhof zijn normaal gesproken de Eerste en Tweede Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State gehuisvest. Maar in de zomer van 2021 verhuisden die instituten naar een tijdelijke andere locatie in Den Haag.

Sindsdien wordt op het Binnenhof gewerkt aan grootschalige renovatie van het gebouwencomplex. De afgelopen decennia is er weinig onderhoud gepleegd, wat betekent dat er nu veel werk aan de winkel is.