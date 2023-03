Aantal slachtoffers van weeffout in toeslagenstelsel veel groter dan gedacht

Het stelsel van toeslagen en regelingen om mensen te helpen rondkomen is zo ingewikkeld geworden, dat het voor een groep van ruim tienduizend Nederlanders averechts werkt.

In 2019 schatte de Belastingdienst dat zo'n 5.700 huishoudens onder het bestaansminimum leven door weeffouten in het toeslagenstelsel. Daar komen volgens een "ruwe, voorlopige inschatting" zo'n 4.500 huishoudens bij, schrijven de ministers. Deze huishoudens hebben een te laag inkomen om van te leven.

Het gaat dan om samenwonende stellen voor wie de uitkering van één partner, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, het enige inkomen is. Zij hebben recht op minder toeslagen dan een paar dat via de bijstand eveneens op of iets boven het bestaansminimum uit komt. Dat is een onbedoeld gevolg van ingewikkelde fiscale regels.