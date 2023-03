Provinciale Staten nemen afscheid van oude leden en verwelkomen nieuwe

Delen via E-mail

Niet-herkozen Statenleden nemen vandaag tijdens speciale vergaderingen afscheid van de Provinciale Staten. Woensdag begint de nieuwe bestuursperiode officieel met het installeren van de nieuwe leden.

De afscheidsceremonies zijn te volgen vanaf de publieke tribunes van de provinciehuizen of via livestreams. Drenthe trapt om 13.30 uur af als eerste provincie die afscheid neemt van afzwaaiende Statenleden.

In de meeste gevallen gaat het om Statenleden die niet herkozen zijn. Maar soms willen ze zelf niet nog een periode in de Provinciale Staten zitten.

Sommige Statenleden krijgen tijdens de afscheidsvergadering een koninklijke onderscheiding, omdat ze twaalf jaar of langer volksvertegenwoordiger zijn geweest.

Op woensdag is de installatie van de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Dit moment is de officiële start van de nieuwe bestuursperiode van de provincies. Dan wordt ook duidelijk welke personen een zetel hebben geaccepteerd.

Het is al wel duidelijk dat de grote winnaar van de verkiezingen, de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas, de meeste zetels krijgt. Maar of en met welke partijen de BBB de provincies gaat besturen, is nog niet bekend. De coalitieonderhandelingen voor de provincies lopen namelijk nog.