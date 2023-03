Overheid geeft volgens onderzoek te weinig aandacht aan welvaart in grensregio's

De verschillen tussen regio's in ons land worden steeds groter en zijn op veel plekken zelfs "schrikbarend", schrijven onderzoekers. De overheid zet volgens hen te weinig in op de welvaart in het hele land.

Het onderzoek werd gedaan namens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Maandag verscheen het rapport.

Regio's in Nederland kennen grote verschillen. In de regio's Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland, de Veenkoloniën, Twente en Parkstad Limburg is de levensverwachting lager, het onderwijs van lagere kwaliteit en is het moeilijker om aan een baan te komen dan in de rest van het land.

De onderzoekers concluderen dan ook dat het kabinet te weinig oog heeft voor het wegwerken van deze achterstanden. De overheid investeert vooral in regio's die al sterk zijn en minder in de gebieden waar juist meer ontwikkeling nodig is.

Er wordt volgens het rapport te veel gekeken naar wat de investeringen economisch opleveren. De overheid moet in de toekomst rekening houden met de opbrengsten voor de maatschappij en de welvaart in het hele land.

Om de onwenselijke verschillen tussen regio's te verkleinen, moeten onderwijs, zorg, werk, cultuur en publiek ontmoetingsruimten in het hele land bereikbaar en toegankelijk zijn.

Samenwerking overheid en provincie moet beter

De kansenongelijkheid en afnemende gezondheid van mensen die in deze regio's wonen, is "problematisch". Het vormt een bedreiging voor het vertrouwen in de overheid, stelt het rapport.

Daarnaast moet het Rijk veel beter samenwerken met de provincies. De regio's moeten meer zeggenschap krijgen over besluiten die worden genomen. Daarmee kunnen landelijke problemen, zoals de energietransitie of de hervormingen binnen de landbouw, ook beter worden aangepakt.