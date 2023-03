Meer vrouwen verkozen in Provinciale Staten, maar nergens een meerderheid

In de nieuw verkozen Provinciale Staten is vier op de tien leden vrouw, meldt Stichting Stem op een Vrouw. Vóór de stembusgang van 15 maart was dit met één op de drie nog iets minder. Ondanks de toename zijn vrouwen in geen enkele provincie in de meerderheid.

Volgens de organisatie waren voorkeursstemmen belangrijk bij deze stijging. 33 vrouwen stonden op een 'onverkiesbare' plek op de lijst, maar werden door voorkeursstemmen alsnog verkozen.

In Noord-Holland (47 procent), Utrecht (45 procent) en Drenthe (44 procent) is het aandeel vrouwen in de Provinciale Staten na de recente verkiezingen het grootst. Het landelijk gemiddelde ligt op 40 procent; Noord-Brabant (34,5 procent) en Zeeland (31 procent) staan onderaan de lijst.

Percentage gekozen vrouwen per provincie

In waterschappen ook meer vrouwen

Volgens Stem op een Vrouw zijn over het hele politieke spectrum vrouwen via voorkeursstemmen verkozen. Van VVD tot Partij voor de Dieren, van BBB tot GroenLinks en van Volt tot JA21.

De organisatie schrijft wel dat vrouwen "door verschillende barrières gemiddeld korter politiek actief zijn en vaker uitvallen dan mannelijke collega's". Directeur Devika Partiman: "Er moet de komende jaren gewerkt worden aan een inclusievere cultuur in de politiek. Alleen zo blijven de vrouwen die nu massaal (extra) verkozen zijn ook daadwerkelijk politiek actief."