Coalitie overstag na kritiek oppositie: toch wel debat over verkiezingsuitslag

De Tweede Kamer gaat toch wel in debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week. De coalitiepartijen gingen eerder nog voor het voorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver liggen, maar daar komen ze nu toch van terug. Volgens Haagse bronnen zal het debat op 4 april plaatsvinden.

Het is niet gebruikelijk dat de Tweede Kamer debatteert over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Klaver stelde alsnog zo'n debat voor, omdat er vorige week grote verschuivingen in de machtsverhoudingen hebben plaatsgevonden.

De partijen vonden het in eerste instantie nog wat vroeg voor een debat. Het CDA liet eerst weten dat het wilde bijkomen van de "dreun" van het enorme verlies. De coalitiepartijen vonden daarnaast dat een duidingsdebat over de verkiezingen in de provincies thuishoort, en niet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit leidde tot hoongelach vanuit de oppositiebankjes.