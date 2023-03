Crisisoverleg bij CDA na dramatische verkiezingen

Na het dramatische verlies van de verkiezingen voor de Provinciale Staten komt regeringspartij CDA dinsdagavond bijeen voor crisisoverleg. Partijleider Wopke Hoekstra wil door en krijgt daarbij steun van de partijvoorzitter.

Vooral op het platteland verloren de christendemocraten veel aanhangers. Daar is de partij traditioneel sterk. Maar een flink deel van de CDA-stemmers stapte over naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Na de verkiezingen klonk vanuit het CDA in de provincies kritiek op het optreden van de partijtop in Den Haag.