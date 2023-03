BBB klimt naar 17 zetels in de Eerste Kamer, coalitie verliest nog meer plekken

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft volgens de recentste prognose van de ANP Verkiezingsdienst 17 zetels in de Eerste Kamer behaald. De partij van Caroline van der Plas wordt daarmee ruim de grootste. Door die verschuiving krijgt de coalitie waarschijnlijk nog minder zetels en moet ze bij andere linkse of rechtse partijen aankloppen voor voldoende steun.

Volgens de eerdere voorlopige prognose stond de BBB op 16 zetels. Maar na het tellen van vrijwel alle stemmen krijgt de nieuwkomer en grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen er nog een senaatszetel bij.

Tegelijk zakt D66 terug naar 5 in plaats van de eerder berekende 6 zetels. GroenLinks en PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen met respectievelijk 8 en 7 zetels samen uit op 15 zetels. Dat is er 1 meer dan de twee partijen nu hebben in de senaat. De VVD staat met 10 zetels op de derde plaats.

De nieuwe prognose is berekend op basis van de voorlopige uitslagen van alle gemeenten, op 95 procent van de getelde stemmen in Amsterdam en de voorlopige uitslag van Nederlanders die in het buitenland wonen. De uitslagen van de mensen die op de BES-eilanden stemden zijn nog niet binnen, maar het gaat hier om relatief weinig stemmers.

Coalitie heeft nu nog minder zetels

In de nieuwe prognose komt de coalitie van VVD (10), D66 (5), CDA (5) en CU (2) uit op 22 zetels, 10 minder dan de regeringspartijen er nu hebben. Er zijn 38 zetels nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, die 75 zetels telt. De coalitie had al geen meerderheid in de senaat en heeft nu dus nog minder zetels. Dat betekent dat de coalitie bij linkse of rechtse partijen meer steun moet zien te vergaren om beleid erdoorheen te krijgen.

Vooral het CDA, dat fors verloor bij de Provinciale Statenverkiezingen, krijgt minder senaatszetels. De partij had er 9 en daar blijven er 5 van over. De andere coalitiepartijen verliezen elk 2 zetels: VVD gaat van 12 naar 10, D66 van 7 naar 5 en ChristenUnie zakt van 4 naar 2.

De voorlopige zetelverdeling op basis van de nieuwe prognose: BBB: 17

VVD: 10

GroenLinks: 8

PvdA: 7

CDA, D66, PVV: 5

Partij voor de Dieren: 4

JA21 en SP: 3

Forum voor Democratie en CU: 2

50PLUS, SGP, Volt, OSF: allemaal 1