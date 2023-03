Haags PvdA-kopstuk Adri Duivesteijn overleden op 72-jarige leeftijd

Adri Duivesteijn, voormalig Tweede Kamerlid en oud-senator namens de PvdA, is vrijdag overleden. Dat heeft een vriend namens de familie bekendgemaakt. Duivesteijn is 72 jaar geworden. Hij leed al jaren aan prostaatkanker.

Duivesteijn begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid in zijn geboortestad Den Haag. Hij werd daar in 1980 als wethouder verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing.

In die functie was hij verantwoordelijk voor onder meer de bouw van het Haagse gemeentehuis aan het Spui, dat in de volksmond ook wel 'IJspaleis' wordt genoemd.

Van 1994 tot 2006 was Duivesteijn lid van de Tweede Kamer, waar hij zich ook bezighield met ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Hij verliet de Kamer in 2006 om wethouder te worden in Almere. Daarna was hij van 2013 tot 2015 lid van de senaat.