Rutte over zijn reactie op enquêterapport Groningen: 'Was gewoon niet goed'

Premier Mark Rutte geeft toe dat zijn eerste reactie op het enquêterapport over de gaswinning in Groningen "gewoon niet goed was". Na de presentatie van twee weken geleden gaf hij alleen een korte en beperkte reactie. Dit leidde tot veel kritiek.

"Ik was vermoeid na een drukke week, maar dat mag geen excuus zijn", zegt Rutte vrijdag aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie. Hij geeft toe dat zijn toon niet de juiste was.

De enquêtecommissie presenteerde haar vernietigende rapport Groningers boven gas de vrijdag voor het voorjaarsreces. Ook Rutte wordt niet ontzien. Volgens de commissie heeft hij als premier niet het verschil kunnen maken voor de Groningers.

Die middag vertelde de premier dat de conclusies ook bij hem "hard waren binnengekomen". Veel meer wilde hij niet zeggen. Rutte benadrukte dat hij eerst het hele rapport wilde lezen.

"De Groningers verdienen een goede reactie en een betere dan ik heb gegeven", geeft hij nu toe. "Veel dingen zijn niet goed gegaan. Dat vind ik heel erg en trek ik me ook persoonlijk aan."

Het kabinet heeft inmiddels eerste gesprekken over het rapport gevoerd. Prioriteit één, twee en drie zijn het versnellen van de schadeafhandeling en versterkingsoperatie, benadrukt Rutte. Het is volgens de premier goed mogelijk dat het kabinet de aanbevelingen van de enquêtecommissie overneemt.

De komende weken werkt het kabinet aan een reactie op het rapport. Daarna zal de Tweede Kamer in debat gaan met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en Rutte.