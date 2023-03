Provinciale Statenverkiezingen: 'Stikstof één grote cocktail van onzekerheden'

Edo van der Goot is politiek verslaggever voor NU.nl in Den Haag. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht is er genoeg werk te verrichten vanuit de Hofstad. Veel partijen met veel tegengestelde belangen komen elkaar tegen op het strijdtoneel. "Stikstof is één grote cocktail van vragen, onzekerheden en tegengestelde belangen."

Verkiezingstijd is een enerverende periode in Den Haag. Politieke partijen doen er alles aan om de aandacht te trekken en ze vergroten onderlinge verschillen extreem uit. Dat leidt weer tot spanningen, ook binnen de coalitie.

"Het belangrijkste thema deze verkiezingen is natuurlijk stikstof. Daar hangt zoveel mee samen", zegt Edo.

"In de eerste plaats gaat dat over natuur, klimaat en de woningbouw. Maar ook over een bepaalde cultuur en achtergrond. Het verschil tussen mensen die op het platteland wonen en mensen die in de steden wonen. Over mensen die tevreden zijn met hun leven en mensen die vinden dat zij door de overheid in de steek zijn gelaten. De stikstofproblematiek kent zoveel aspecten."

Scheurtjes zichtbaar tussen coalitiepartijen

Ondanks het aangekondigde kabinetsbeleid zijn er verhitte discussies over hoe het stikstofprobleem moet worden opgelost. Er zijn scheurtjes zichtbaar tussen de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie enerzijds en D66 anderzijds.

"De vraag is nu hoelang dit goed blijft gaan", vertelt Edo. "Een partij als het CDA staat zwaar onder druk vanwege de stikstofcrisis. De christendemocraten hebben hun handtekening gezet onder het regeerakkoord dat de stikstofdoelen naar voren haalt. Dat valt slecht bij de achterban en is terug te zien in de slechte peilingen. Tegelijkertijd wil D66 juist dat er tempo wordt gemaakt. Dat knettert natuurlijk. Vooral in verkiezingstijd."

De rechter veegde in 2019 het stikstofbeleid van het kabinet definitief van tafel. Sindsdien is stikstof niet meer weg te denken uit Den Haag.

Edo: "Het is één grote cocktail van vragen, onzekerheden en tegengestelde belangen. Dat is voor de boeren, de natuur en mensen die geen woning kunnen vinden natuurlijk een groot drama. Maar politiek gezien is het een ontzettende interessant periode."

Balans vinden in het aandacht geven

De politieke redactie moet keuzes maken in welke partijen aandacht krijgen. "We werken met zijn tweeën fulltime in Den Haag. Je kunt dus niet alle twintig fracties in de Tweede Kamer evenveel aandacht geven."

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die uiteindelijk de Eerste Kamer kiezen, moet de politieke redactie ook keuzes maken.

Edo: "Wat speelt er? Wat is interessant voor de lezers? We kunnen niet iedereen interviewen. Bij het CDA gebeurt zoals eerder gezegd veel. Een traditionele middenpartij die het moeilijk heeft met al die aandacht op de flanken. Die partij hebben we daarom onlangs ook bezocht toen zij de campagne aftrapte."

Aan de linkerkant is de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA interessant om te volgen. Ook die partijen heeft NU.nl uitgebreid gesproken. Van de relatief nieuwe partijen was er aandacht voor JA21 en komend weekend waarschijnlijk nog BBB.

"We hebben geprobeerd een balans te vinden in welke partijen we wat meer aandacht geven met interviews of analyses", zegt Edo.

'Opvallend dat Schippers niet overal een antwoord op had'

Ook sprak NU.nl met de lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamer, Edith Schippers. In dat interview viel op dat zij pleitte voor lagere belastingen, maar daar geen concrete voorbeelden voor kon geven.

"Toen Schippers in 2017 de politiek verliet, behoorde ze echt tot de top van de VVD. Ze kent de partij in het bijzonder en de politiek in het algemeen heel erg goed. Het was daarom opvallend dat ze niet overal een helder antwoord op had. Dat had ik niet zo verwacht. Je zag dat ze in latere interviews en debatten beter was voorbereid", zegt Edo.