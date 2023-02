Vrijwilligers weten weg naar stembureaus voor komende verkiezingen al te vinden

Delen via E-mail

Gemeenten hoeven zich geen zorgen te maken over het aantal vrijwilligers voor hun stembureaus. De werving verloopt goed, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten aan NU.nl.

In de coronajaren moest er extra inspanning worden geleverd om de vrijwilligerspool aan te vullen. De verkiezingen vonden toen plaats over meerdere dagen en de kans was aanwezig dat vrijwilligers uiteindelijk door een coronabesmetting uitvielen.