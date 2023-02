Na snoeihard rapport rijst de vraag: hoe gaat het kabinet Groningers écht helpen?

Er gaat niets boven Groningen, luidt de slogan van de noordelijke provincie. Maar de pijnlijke conclusie van de enquêtecommissie is dat de gaswinning boven de Groningers ging. In Zeerijp werd vrijdag het eindrapport van het onderzoek naar de gaswinning gepresenteerd. De conclusies zijn vernietigend, maar wat schiet Groningen ermee op?

Het eindrapport draagt de titel Groningers boven gas. "De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. Het is de hoogste tijd dat hun belangen nu voorop worden gezet", stelt de commissie.

Voor de presentatie van het rapport had de commissie het Groningse Zeerijp gekozen. Een dorpje midden in het aardbevingsgebied. In een zaal vol met genodigden lichtte voorzitter Tom van der Lee het bijna tweeduizend pagina's tellende rapport toe.

Het was een confronterende dag voor de aanwezige Groningers. Ze voelen zich gesteund door de snoeiharde conclusies uit het rapport, maar nieuw waren ze voor hun niet. Ook Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad reageerde positief op de oordelen die de commissie heeft geveld.

'Verhaal van ons allemaal'

Toch overheerst ook de scepsis. Hoe gaat het nu verder? Veel Groningers hebben hun vertrouwen verloren. Dat geldt ook voor Josien Groeneveld uit Middelstum. "Ik heb al heel vaak gehoord dat het anders moet en beter moet." Ze is wel blij met de erkenning die nu gegeven is. "Het is nu niet meer alleen maar mijn verhaal en van die en die, maar een verhaal van ons allemaal. Het staat in een rapport, het is feitelijk en dus niet alleen mijn beleving geweest."

Wigboldus vreest ook dat de aandacht de komende tijd weer verslapt, terwijl de Groningers nog elke dag de gevolgen van de gaswinning ervaren. Er blijven bevingen komen en dus schades. Ook weten duizenden mensen nog niet of hun huis veilig is. Alles bij elkaar is er geen ander woord mogelijk voor de situatie dan "rampzalig", oordeelt de commissie.

'Er zit een prijs aan dit vergeten van Groningers

Zes decennia lang hebben de Staat en oliebedrijven Shell en ExxonMobil honderden miljarden verdiend aan de gaswinning. Met dit geld is de verzorgingsstaat opgebouwd, maar tegelijkertijd is Groningen achtergebleven met de schade en pijn.

"Er zit een prijs aan dit vergeten van Groningers", oordeelt de commissie. Om die reden heeft Nederland een "ereschuld" aan Groningen, die de oliebedrijven samen met de Staat moeten inlossen.

Lelylijn? Energietransitie? Allereerst moet er nu perspectief voor de gedupeerden zijn.

Groninger Bodem Beweging

Het zijn grote woorden, waarvan de betekenis nog duidelijk moet worden. De commissie spreekt van een breder toekomstperspectief. Er moet niet alleen extra geld komen om de toegebrachte schade en pijn aan te pakken, ook moet er nu meer aandacht komen voor de positie van de regio. Gedacht kan worden aan investeringen in nieuwe wegen of spoorlijnen, of andere economische impulsen.

"Perspectief moet nu allereerst perspectief voor gaswinningsgedupeerden zijn. Pas daarna kan het gaan over zaken als de Lelylijn en de energietransitie", schrijft de Groninger Bodem Beweging in een uitgebreide reactie op het rapport.

'Milder, makkelijker en menselijker'

Het allerbelangrijkste is dat er stappen gezet worden in de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. Nog steeds lopen bewoners tegen bureaucratische en juridische muren op als ze schade aan hun huis melden.

De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de afhandeling "milder, makkelijker en menselijker" te maken. Maar voor de Groningers klinken de aangedragen oplossingen bekend. "Nieuwe wijn in oude zakken", noemt Wigboldus het.

Hetzelfde geldt voor de aanpak van de versterkingsoperatie, die nog steeds te langzaam gaat. De commissie doet enkele aanbevelingen, maar benadrukt dat het geen goed plan is om alles weer op de schop te gooien. In het verleden heeft dat meerdere keren juist voor nog meer problemen gezorgd.

Susan Top, die jaren betrokken was bij het Gasberaad, hoopt wel dat de Tweede Kamer een open blik houdt. Dat er ruimte blijft om in ieder geval naar alle opties te kijken. Ook naar de optie om het mechanisme van de afhandeling en versterking om te gooien. "We moeten gewoon doen wat nodig is."

'Wij Groningers willen niet meegaan met dat Haagse gedoe'

Het is aan de Kamer en het kabinet om nu door te pakken, zodat er ook echt stappen gezet worden. De commissie vindt het belangrijk dat de Groningers daar zelf bij betrokken worden.

Een aantal Groningse bestuurders neemt maandag al het voortouw. Op die dag gaan de commissaris van de Koning René Paas, de Groningse burgemeester Koen Schuiling en Johan Remkes (voorzitter is van het Nationaal Programma Groningen) naar Den Haag om voorstellen op tafel te leggen. Die gaan over hoe de versterking en schadeafhandeling kan verbeteren, maar ook over de toekomst van het gebied.

Premier Mark Rutte wilde vrijdag nog geen inhoudelijke reactie geven op het rapport, maar zei wel "gemotiveerd" te zijn om de aanbevelingen "waar maar enigszins mogelijk om te zetten in actie".

In het voorjaar zal de Kamer naar verwachting debatteren met het kabinet over het eindrapport van de commissie. Dat is ook het moment dat er eventuele politieke gevolgen aan verbonden kunnen worden, al is er niet duidelijk één iemand of partij verantwoordelijk voor het leed van Groningen.

De commissie omschrijft de problematiek als een "ongekend systeemfalen". Maar, zo benadrukte Van der Lee, "systemen opereren niet alleen. Er zitten mensen achter." Dus ook hier ligt een taak voor de politiek en de ambtenarij. Als de werkwijze en cultuur op de ministeries niet verandert, is de kans groot dat burgers opnieuw de dupe worden.

Bovendien is het zeer de vraag of Groningers er iets mee opschieten als de huidige staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aftreedt. Volgens Wigboldus leidt het alleen maar tot meer vertraging. Bovendien staat de staatssecretaris er redelijk goed op in Groningen. "Wij Groningers willen niet meegaan met dat Haagse gedoe van die afrekencultuur. Daar worden wij niet beter van", stelt de voorzitter van het Gasberaad.