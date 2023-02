Staatssecretaris Vijlbrief: 'Groningers hadden al die tijd gelijk'

Delen via E-mail

"Groningers hadden al die tijd gelijk", zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) als eerste reactie namens het kabinet op het onderzoeksrapport naar de gaswinning in Groningen. Hij wilde nog niet zeggen of het snoeiharde rapport politieke consequenties heeft.

"Ik ga het vandaag over Groningen en het leed van Groningers hebben", zei Vijlbrief. Daar horen volgens hem geen "politieke zaken" bij.

Vijlbrief volgde de presentatie van de parlementaire enquête in Garmerwolde, waar ook tientallen Groningers aanwezig waren. Uit de presentatie bleek dat Groningers jarenlang niet gehoord zijn. De onderzoekscommissie vindt dat de overheid een "ereschuld" heeft aan Groningen die moet worden ingelost.

Vijlbrief noemde het "duidelijk dat er gefaald is". Ook zei hij begrip te hebben voor Groningers die zeggen dat ze verbeteringen eerst willen zien. "Ik herken het gevoel van: eerst zien, dan geloven. Dat is ook mijn motto."

Uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie komt een beeld naar voren van een kabinet dat te veel oog had voor geld en te weinig voor de menselijke gevolgen.

Toen veel huizen beschadigd waren geraakt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, werden de problemen niet opgelost. Duizenden mensen weten nog steeds niet of hun huis veilig is of hoe hun woning veilig wordt gemaakt.