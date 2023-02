Stikstofminister schuwt dwang niet, maar hoopt op samenwerking

Stikstofminister Christianne van der Wal deinst er niet voor terug dwingende maatregelen tegen de stikstofuitstoot te nemen, maar benadrukt eerst te willen samenwerken. Boeren al dan niet dwingen te stoppen met hun bedrijf was donderdag een belangrijk thema tijdens een Kamerdebat.

Mede door een interview van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot met Trouw knetterde het vooral in de coalitie. Daarin zei hij dat niet per januari, maar al per november dwang voor de zogeheten piekbelasters mogelijk moet zijn.

CDA'er Derk Boswijk vindt dat De Groot polariseert en boeren "continu met oneliners" bestookt. VVD-Kamerlid Thom van Campen vermoedt dat De Groot de zaak op scherp zet vanwege de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen in maart. Pieter Grinwis (ChristenUnie) sloot zich hier bij aan.

VVD en CDA kregen op hun beurt kritiek van de Kamer, omdat provinciale fracties van die partijen in hun verkiezingscampagnes zeggen niet te willen meewerken aan de stikstofaanpak. De provinciale fracties sluiten gedwongen uitkoop uit. Volgens de NOS blijkt uit het Kieskompas dat vijf VVD-fracties en acht CDA-afdelingen dat standpunt hebben ingenomen.

Stikstof een van belangrijkste thema's bij verkiezingen

Stikstof is een van de belangrijkste thema's voor de verkiezingen in maart. De provincies spelen een grote rol in het dossier, aangezien ze samen met de boeren invulling moeten geven aan de regels.

Zelf wil Van der Wal vooral in gesprek blijven met "de partners" in de gemeenten en provincies. "En dan niet als een juf met een opgeheven vingertje. Ik wil vooral vragen waar zij tegenaan lopen, waar zij hulp nodig hebben en wat de dilemma's zijn."

In april horen boeren van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. Dan gaat het om bijvoorbeeld innovaties (zodat er minder stikstof de lucht ingaat), het bedrijf verplaatsen of vrijwillige uitkoop.

Boeren kunnen online hun gegevens invullen, waarna een menukaart van regelingen wordt gepresenteerd. Dan kunnen ze kiezen of ze zich bijvoorbeeld willen laten uitkopen. De minister wil eerst zoveel mogelijk inzetten op vrijwillige maatregelen. "We gaan niet gelijk een kies trekken, maar willen eerst gaatjes vullen. Daar willen we eerst alles aan doen."

Van der Wal waarschuwt dat de regelingen in april bekend zijn, maar dan nog niet allemaal van kracht zullen zijn. Bovendien moet Brussel eerst groen licht geven. Als dit na april gebeurt, dan overweegt Van der Wal boeren wat meer tijd te geven. Dan komen dwingende maatregelen pas later in beeld.