AIVD waarschuwde FVD-leider Baudet in 2020 voor Russische spionnen

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in 2020 gewaarschuwd voor mogelijke Russische spionnen, meldt de Volkskrant na onderzoek. De AIVD volgde een vrouw die zich rond de partij van Baudet ophield. Zij zou ook nauw contact hebben gehad met de Russische ambassade.

Baudet bevestigt aan de Volkskrant dat hij in 2020 een gesprek had met de hoogste baas van de AIVD, Erik Akerboom. In zijn werkkamer in de Tweede Kamer werd hij door Akerboom gewezen op mogelijke Russische inlichtingenoperaties.

"Ik wil je toch waarschuwen: je zou benaderd kunnen worden door Russische agenten", zou Akerboom tegen Baudet hebben gezegd.

Baudet noemt het gesprek "vaag en onwerkelijk". Volgens de FVD-leider was de opmerking van Akerboom niet op te vatten als waarschuwing en niet concreet genoeg. Hij ondernam daarom geen actie na het gesprek.

De jonge vrouw om wie het volgens de bronnen van de Volkskrant gaat, werd in de gaten gehouden door de AIVD. Zij ging geregeld langs bij de Russische ambassade. Het vermoeden dat zij contant geld ophaalde bij de Russische ambassade baarde zorgen. Het resultaat van het onderzoek naar de vrouw is niet bekend.

Baudet sympathiseert openlijk met Rusland en Poetin

Baudet ontkent dat Akerboom hem erop wees dat mensen rond FVD in contact stonden met de Russische autoriteiten. Hij spreekt bovendien van "een politieke daad". "Of er is een serieuze dreiging - en dan moet je me dat vertellen - of je moet het gewoon laten. Toen ik om verduidelijking vroeg, kreeg ik die niet. Het was hol."

De voorman van FVD heeft meerdere keren zijn sympathie voor Rusland en president Vladimir Poetin uitgesproken, ook na de inval in Oekraïne. "Hij moet winnen en we moeten alles doen wat nodig is om hem te steunen", zei hij in oktober 2022.