Coalitiepartijen staan achter sluiting kinderhartcentra, oppositie stribbelt tegen

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staan achter het plan van zorgminister Ernst Kuipers om alleen de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. De centra in Leiden en Utrecht mogen op termijn geen gespecialiseerde kinderhartchirurgie meer bieden. Daarmee steunt een meerderheid van de Kamer het voorgenomen besluit van de minister.

Aanvankelijk twijfelde de ChristenUnie nog. Kuipers heeft de fractie in het Kamerdebat over de sluiting van kinderhartcentra ervan overtuigd dat concentratie van deze zeer specialistische zorg in twee centra het beste is voor zowel de zorgprofessionals als de patiënten.