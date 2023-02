Nederland en Marokko weer om tafel over afgewezen Marokkaanse asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft dinsdag in Rabat een ontmoeting gehad met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit over migratie. De landen werkten de afgelopen maanden aan betere verhoudingen op dat gebied. Inmiddels heeft Nederland ook 125 afgewezen asielzoekers terug naar Marokko gestuurd.

Van den Burg spreekt van een "belangrijke stap in onze sterke relatie". Het feit dat Rabat weer met Nederland om tafel wil zitten kan gezien worden als diplomatiek succes voor het kabinet. "De afgelopen periode is al veel geïnvesteerd aan beide kanten in onze samenwerking, onder andere op migratie. Heel goed om daar vandaag persoonlijk, in een open sfeer, over door te praten", zegt Van der Burg in een schriftelijke verklaring.