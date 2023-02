Minister Kaag tijdens campagne opgewacht door demonstranten met brandende fakkels

Enkele tientallen demonstranten wachtten D66-leider Sigrid Kaag zondag aan het eind van de middag op toen zij in Diepenheim (Overijssel) arriveerde om mee te doen aan de politieke talkshow Politiek in de Pol. Een aantal betogers had brandende fakkels bij zich.

De D66-leider was zondag in het oosten van het land om campagne te voeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart. De dag werd afgesloten met de talkshow.

Er was eerder een flyer van Strijders Twente verspreid waarin de bewoners van Diepenheim werden opgeroepen om Kaag een "warm welkom" te geven in Diepenheim. Kaag was op de hoogte van de betoging en er was politie aanwezig. Toen ze in Diepenheim aankwam, stonden mensen haar met enkele tractoren op te wachten. "U bent niet voor Nederland", werd er geroepen. Er klonk veel kritiek op overheid en politiek.

Kaag is even in gesprek gegaan met de demonstranten, maar dat verliep volgens campagneleider en D66-Kamerlid Hanneke van der Werf lastig. Ook omdat er sirenes afgingen. Kaag vond het teleurstellend dat een gesprek onmogelijk was, zegt Van der Werf. Het hele gebeuren duurde een minuut of tien. Toen Kaag rond 20.00 uur vertrok, waren de betogers verdwenen.

Op sociale media circuleren filmpjes van het protest. In een filmpje wordt ook gerefereerd aan Max. Eerder deze maand is Max van den B. in hoger beroep veroordeeld omdat hij Kaag vorig jaar had bedreigd bij haar huis. Hij was daar met een brandende fakkel en schreeuwde complotleuzen. Kaag wordt vanwege ernstige bedreigingen al langer beveiligd.

De partij gaat de verkiezingscampagne niet aanpassen vanwege het gebeuren zondag, laat Van der Werf weten.

