Nederland wijst opnieuw groep Russische diplomaten uit wegens spionage

Nederland zet opnieuw een aantal Russische diplomaten het land uit wegens spionage. Ook gaat het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg tijdelijk dicht en moet Rusland vanaf dinsdag de deuren van zijn handelskantoor in Amsterdam sluiten. Dat meldt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken.

Volgens Hoekstra probeert Rusland steeds heimelijk inlichtingenofficieren als diplomaten in Den Haag te plaatsen. Dat noemt hij "onaanvaardbaar". Ook heeft het kabinet besloten dat het aantal Russische diplomaten in Nederland niet groter mag zijn dan het aantal Nederlandse diplomaten in Rusland. Daardoor moet er een aantal Russische diplomaten binnen twee weken vertrekken.