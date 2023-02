Tweede Kamer stemt in met loting voor studies aan universiteit of hogeschool

De Tweede Kamer steunt de invoering van een loting voor studies aan de universiteit of hogeschool. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, kunnen studenten weer worden in- of uitgeloot voor een bepaalde studie. Volgens de minister krijgt iedereen zo een eerlijkere kans in het hoger onderwijs.

Loting was in het verleden mogelijk, maar werd in 2017 afgeschaft. Opleidingen kunnen studenten sinds dat jaar alleen selecteren op basis van talent en motivatie, bijvoorbeeld door te kijken naar cijfers en een motivatiebrief.

Volgens minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) zorgt het selecteren van studenten op basis van prestaties en motivaties voor ongelijkheid. Scholieren met hoogopgeleide ouders hebben volgens de minister bijvoorbeeld vaak een voorsprong bij het schrijven van een motivatiebrief. Daarom wil hij loting weer mogelijk maken.

Een zeer ruime Kamermeerderheid steunt het voorstel. Alleen Forum voor Democratie en Groep van Haga stemden dinsdag niet in met het wetsvoorstel. De kans is dus groot dat het voorstel ook op een meerderheid zal kunnen rekenen in de Eerste Kamer. Wanneer de wet behandeld wordt, is nog niet bekend.

Ook 'mengvorm' mogelijk

Het wordt over een poos waarschijnlijk dus weer mogelijk om te loten, maar hogescholen en universiteiten kunnen ook kiezen voor een zogenoemde mengvorm. Daarbij kunnen veelbelovende studenten meteen worden toegelaten of minder presterende studenten meteen worden afgewezen.

Dijkgraaf en een deel van de Kamer vreesden even dat het dan mogelijk zou worden om scholieren af te wijzen op basis van hun cijfers, maar de minister zegde maandag toe dat dat niet de bedoeling is.