EU-landen gaan buitengrenzen beter bewaken met extra camera's en wachttorens

De EU-regeringsleiders zijn het na urenlang overleg in de nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over betere bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. De Europese Commissie gaat meebetalen aan onder meer extra camera's, patrouillewagens en wachttoren.

De extra EU-top stond vooral in het teken van migratie. Heel de Europese Unie ziet een toename van het aantal mensen dat asiel aanvraagt. Ook steken steeds meer migranten zonder geldige papieren de buitengrenzen over.

Om deze migratie tegen te gaan, hebben lidstaten aan de rand van de unie, zoals Polen, Litouwen en Bulgarije, de afgelopen jaren grenshekken gebouwd. Vorig jaar oktober stond de teller op negentien muren of hekken, met een lengte van in totaal meer dan 2.000 kilometer, bleek uit onderzoek van het onderzoeksbureau van het Europees Parlement.

Deze lidstaten willen voor de bouw van zulke grenshekken EU-geld gebruiken, maar daar is op de top niets over afgesproken. Wel is besloten dat er Europees geld wordt uitgetrokken voor versterking van de grensbewaking. Dit geld kan worden gebruikt voor de installatie van extra camera's, voor patrouilles, voor wachttorens en voor andere technologieën.

Verder zijn alle regeringsleiders het erover eens dat er betere afspraken gemaakt moeten worden met landen buiten Europa, zoals herkomstlanden van migranten of doorreislanden. Ook willen ze dat afgewezen asielzoekers sneller vertrekken. Zo'n 25 procent van de asielzoekers wordt teruggestuurd.

De lidstaten werken samen aan een lijst van veilige landen. Ook moet een afgewezen asielverzoek in elke lidstaat gelden, zodat een asielzoeker niet opnieuw door de procedure hoeft.

Rutte: 'Wantrouwen is weggenomen'

Premier Mark Rutte was na afloop van de top optimistisch over de stappen die zijn gezet. Ook is het wantrouwen tussen lidstaten waar asielzoekers Europa binnenkomen, zoals Italië, en lidstaten als Nederland weggenomen, zei de premier.

Wel is het volgens Rutte belangrijk dat het momentum wordt vastgehouden. Volgens de premier dragen de genomen maatregelen bij aan het verkleinen van het aantal asielverzoeken in Nederland. "Maar het blijft altijd een optelsom van wat je in Europa doet en wat je in Nederland doet. Je moet alle knoppen indrukken."