Vijf vragen over het kabinetsplan om de zonnepanelenregeling af te bouwen

Als het aan de Tweede Kamer ligt wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen de komende jaren afgebouwd. Een meerderheid stemde dinsdag in met het plan. Maar op dit moment kan het voorstel nog niet rekenen op genoeg steun in de Eerste Kamer. Vijf vragen over de regeling en waarom het nog onzeker is of het écht gaat gebeuren.

Hoe werkt de huidige salderingsregeling?

Mensen met zonnepanelen op hun dak kunnen de energie die ze zelf opwekken volledig 'wegstrepen' tegen hun verbruik. Dat heet salderen. Wie jaarlijks 3.000 kilowattuur verbruikt en 2.500 kilowattuur zelf opwekt, betaalt dus nog maar voor 500 kilowattuur aan stroom.

Over de overige 2.500 kilowattuur hoeft ook geen belasting te worden betaald. Zelfs als je die stroom niet rechtstreeks uit je eigen panelen gebruikt, maar van het elektriciteitsnet haalt als de zon niet schijnt.

Waarom wil het kabinet de regeling in stappen afbouwen?

Door de groeiende populariteit van de salderingsregeling loopt de overheid op deze manier steeds meer belastinginkomsten mis. Zonnepanelen zijn ook steeds goedkoper geworden. Je kan de investering steeds sneller terugverdienen.

Het kabinet vindt de salderingsregeling ook steeds oneerlijker uitpakken voor mensen zonder zonnepanelen. Dit komt omdat de energieleveranciers als gevolg van de regeling hogere kosten maken. Die berekenen ze weer door aan al hun klanten. Volgens toezichthouder ACM betalen ook huishoudens zonder zonnepanelen enkele tientjes per maand meer.

Hoe moet dat proces er de komende jaren uit zien?

Het kabinet wil de salderingsregeling niet in één keer stoppen, maar in stappen afbouwen. In 2025 mogen mensen met zonnepanelen nog 64 procent van de stroom die ze opwekken salderen. Dat wordt vervolgens steeds minder, totdat het in 2031 helemaal niet meer mogelijk is om te salderen.

Wat moet er voor salderen in de plaats komen?

Als de regeling inderdaad wordt afgebouwd, komt er wel iets voor in de plaats. Vanaf 2025 moet er voor alle stroom die je teruglevert aan het net een terugleververgoeding komen. Dit wordt minstens zo hoog als 80 procent van het 'kale' stroomtarief dat je normaal betaalt.

Maar het belastingvoordeel verdwijnt wel: je gaat energiebelasting betalen over alle stroom die je van het elektriciteitsnet verbruikt. Alleen de stroom die je rechtstreeks uit je eigen zonnepanelen gebruikt blijven gratis en belastingvrij. Daarom gaat het meer lonen om bijvoorbeeld de wasmachine en vaatwasser aan te zetten als de zon schijnt. Óf om je eigen zonnestroom op te slaan in een thuisbatterij.

Er was verder ook even sprake van een maximum aan de vergoeding die mensen standaard zouden krijgen voor het terugleveren van stroom. Dit gaat niet meer door, omdat de Tweede Kamer het plan van het kabinet op een paar punten heeft aangepast. Wel moet er een optie voor komen in de wet. In extreme gevallen, zoals bij enorm hoge energieprijzen, kan het kabinet dan alsnog een maximum instellen.

Het kabinet wil bovendien garanderen dat mensen hun investering in zonnepanelen blijven terugverdienen binnen zeven tot negen jaar. Ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd. Er komen twee evaluatiemomenten om te zien of het afbouwpad nog juist is.

Waarom is het nog niet zeker dat dit gaat gebeuren?

Als het kabinet de salderingsregeling wil afbouwen moet de wet gewijzigd worden. Dat kan alleen met steun van het parlement. De Tweede Kamer heeft dinsdag, zoals verwacht, ingestemd. De coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie), de SGP, Volt, FVD, Fractie Den Haan en eenpitter Gündogan stemden voor.

Deze partijen hebben in de Eerste Kamer alleen geen meerderheid. Daardoor is het nog onzeker of de salderingsregeling wordt afgebouwd. Het kabinet rekende eigenlijk op de steun van GroenLinks en PvdA, maar eerder bleek al dat de twee linkse partijen niet zomaar willen instemmen met het plan.

Ze willen eerst zien dat het kabinet genoeg doet voor mensen in (sociale) huurwoningen. Eén op de drie koopwoningen wekt inmiddels zonne-energie op, terwijl de verduurzaming in de huursector is achtergebleven. Daar heeft pas één op de zes zonnepanelen op het dak.