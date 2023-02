Kamer is blij met voorgesteld verbod op doxing, maar wil strengere straffen

Delen via E-mail

De Tweede Kamer is blij met het verbod op doxing dat het kabinet heeft voorgesteld, al mag het van het parlement op sommige punten nog wel wat strenger. Zo wil de Kamer een hogere maximale straf voor het delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen heeft het kabinet in 2021 verzocht doxing te verbieden. Met uitzondering van Forum voor Democratie schaarde de hele Kamer zich achter dat verzoek. Het parlement debatteert donderdag over een wetsvoorstel van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius waarin dat geregeld wordt. Ook dat kan op een Kamermeerderheid rekenen.

Michon-Derkzen stelde voor het doxingverbod aan te scherpen. Yesilgöz wil dat je maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van 9.000 euro opgelegd kunt krijgen voor strafbare doxing. Maar de VVD vindt twee jaar gevangenisstraf en een boete van maximaal 22.500 euro passend. Volgens de partij is daar een meerderheid voor in de Kamer.