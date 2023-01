Afremmen van toename internationale studenten is lastige klus voor minister

Nederland telt te veel buitenlandse studenten, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook het kabinet ziet dat de grenzen bereikt zijn, maar een oplossing vinden voor het beperken van het aantal internationale studenten is nog niet zo eenvoudig.

De afgelopen jaren is het aantal mensen uit het buitenland dat in Nederland studeert aan een hogeschool of universiteit flink gestegen. In het studiejaar 2021/2022 ging het om 115.000 internationale studenten. Vijftien jaar eerder waren dat er nog maar 33.000. Tegenwoordig komt één op de vier eerstejaarsstudent uit het buitenland, becijferde het CBS.

Vooral aan de universiteiten is het probleem groot. 40 procent van de studenten komt uit het buitenland. Zowel de Kamer als het kabinet vindt dat de grenzen bereikt zijn. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en er zijn grote problemen met de huisvesting.

Tegelijkertijd hechten Kamerleden en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) waarde aan de internationalisering van het hoger onderwijs. Het draagt bij aan de kwaliteit van de wetenschap en aan de economie. Bovendien hebben bepaalde sectoren, zoals de zorg en techniek, internationale studenten nodig.

"Maar moeten we dan ook honderden Duitse studenten in het Engels in psychologie en economie opleiden?", vroeg Hatte van der Woude (VVD) dinsdagavond aan de minister tijdens een debat over internationale studenten. Haar partij wil bijvoorbeeld een maximum zetten op het aantal studenten uit niet-Europese landen.

Het vraagstuk is ook onderwerp van een bredere discussie over migratie waar het kabinet zich over buigt. Het gaat dan ook over asiel- en arbeidsmigratie. Alle coalitiepartijen willen weer grip krijgen op deze bevolkingsgroei, maar zitten qua oplossingen niet op één lijn.

Kamer wil maatwerk, maar ook niet te veel

Zo'n beetje alle Kamerleden waarschuwden de minister dinsdagavond voor generieke maatregelen. Niet in alle regio's spelen dezelfde problemen met huisvesting van studenten. Bovendien bevinden een aantal universiteiten en hogescholen zich in grensregio's, zoals Enschede en Maastricht. Ook zitten sommige onderwijsinstellingen, met name de technische universiteiten, juist wel verlegen om internationale studenten.

Maatwerk moet dus mogelijk zijn, maar SP-Kamerlid Peter Kwint stipte aan dat elke instelling van mening is dat zij de uitzondering moeten zijn op de regel. Minister Dijkgraaf deelt deze zorg. "Daar moeten we in zekere zin ook terughoudend mee zijn", zei hij tegen de Kamerleden.

Een ander knelpunt waar de Kamer grote zorgen over heeft is de manier waarop de onderwijsinstellingen gefinancierd worden met publiek geld. Lisa Westerveld (GroenLinks) legde uit waarom dit leidt tot het aantrekken van meer internationale studenten.

"Het gaat om een verdeelmodel. Dus simpel gezegd: als de ene instelling meer studenten werft en bijvoorbeeld meer buitenlandse studenten heeft, dan krijgt die een groter deel van de koek. Dat leidt tot concurrentie", zei Westerveld. Minister Dijkgraaf zal voor de zomer met een brief komen over deze kwestie.

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) luistert naar de inbreng van de Tweede Kamerleden. Foto: ANP

Universiteiten en hogescholen mogen tijdelijk niet werven

De toename van het aantal internationale studenten is al vaker besproken in de Kamer. Vorig jaar riep een meerderheid op tot een wervingsstop voor universiteiten en hogescholen. Zij plaatsen bijvoorbeeld advertenties en zijn aanwezig op allerlei studentenbeurzen in het buitenland. Dijkgraaf verzekerde de Kamerleden dinsdag dat er gehoor is gegeven aan deze oproep.

De minister zal medio maart met zijn nieuwe beleidsplannen komen. Hij onderzoekt momenteel hoe het beheersbaar maken het aantal internationale studenten het beste via de wet geregeld kan worden. Ook wil hij samen met de onderwijsinstellingen aan de slag en (aanvullende) akkoorden sluiten.