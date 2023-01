Kamer wil seksuele handelingen met overledene strafbaar stellen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil necrofilie (seksuele handelingen met het lichaam van een overleden persoon) strafbaar stellen. Het kabinet staat er ook positief tegenover, maar houdt nog een slag om de arm.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deed vorig jaar op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar het strafbaar stellen van necrofilie. In december luidde het advies dat dit strenger moet kunnen worden bestraft.

Nederland is een van de weinige Europese landen waar necrofilie officieel niet strafbaar is. Toch betekent dit niet dat mensen er niet voor gestraft worden, benadrukte toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) eerder. Zij worden vervolgd voor bijvoorbeeld grafschennis of vernieling. Daarnaast komt het vaak voor in combinatie met moord of doodslag.

Toch wil de Kamer dat necrofilie expliciet strafbaar wordt. "Necrofilie is een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de overledene", zei PVV-Kamerlid Lilian Helder vorige week in het Kamerdebat over seksueel geweld en kindermisbruik.

Ze diende een motie in om necrofilie als een misdrijf op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Ook wilde ze dat het in het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven zou komen. Maar tijdens het debat werd duidelijk dat dat tot vertraging van het wetsvoorstel zou leiden.

Yesilgöz wil niet overhaast te werk gaan

De Tweede Kamer stemde dinsdag over de aangepaste motie van Helder. Daarin wordt het kabinet alleen opgeroepen om necrofilie in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.