Straks mogelijk lift en rolstoeltoegankelijke cel in gevangenis vanwege vergrijzing

Het kabinet neemt maatregelen om gevangenissen voor te bereiden op de toename van het aantal oudere gedetineerden. Het gaat nu nog om een bescheiden aantal, maar gevangenen worden net als de rest van de bevolking gemiddeld steeds ouder.

Momenteel is 2 procent van de gedetineerden 65 jaar of ouder. Het gaat om zo'n 560 mensen. "De situatie is nu nog beheersbaar", schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) daarover in een Kamerbrief.

Maar vorige maand pleitte de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) voor speciale aandacht voor oudere gevangenen. Daarom denkt Weerwind alvast na over maatwerk.

Mogelijke maatregelen zijn rolstoeltoegankelijke cellen, bredere deuren en liften. De minister laat onderzoeken of deze zorg en extra voorzieningen in bepaalde gevangenissen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast moet er meer kennis komen over ouderenzorg in gevangenissen.

Weerwind neemt niet alle aanbevelingen van de RSJ over. De deskundigen adviseerden namelijk ook de reclassering aan te passen om waar mogelijk te voorkomen dat ouderen in de gevangenis terechtkomen. Maar daar ziet de minister niets in.