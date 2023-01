Raad van State kritisch over wetsvoorstel dat 'homogenezing' verbiedt

De Raad van State heeft "begrip" voor het wetsvoorstel om 'homogenezing' strafbaar te stellen, aangezien het doel is om kinderen en kwetsbare volwassenen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de therapievorm. Maar toch is dat volgens de Raad niet voldoende om het wetboek aan te passen.

Wat is 'homogenezing'? Bij zogenoemde conversietherapie wordt met bijvoorbeeld gebedssessies geprobeerd jongeren te 'genezen' van hun geaardheid, iets wat helemaal niet kan. Het zou vooral gaan om clubs en mensen die verbonden zijn aan streng christelijke stromingen.

Betrokkenen kunnen bij dit soort therapieën psychisch onder druk worden gezet, of ziekmakende medicijnen of elektrische schokken toegediend krijgen als zij reageren op homo-erotische afbeeldingen.

In februari 2022 presenteerden D66 en VVD de initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden. Ze stelden voor om een maximale boete van 22.500 euro of een celstraf van een jaar in te voeren op het aanbieden van conversietherapie.

Maar de Raad van State is kritisch op het voorstel. Een totaalverbod op het aanbieden van conversiehandelingen is in strijd met de grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst, meldt de Raad in zijn advies. Er zijn ook mensen die zelf conversietherapie willen, schrijft de Raad. Daaraan wordt wel toegevoegd dat het het lastig is om het vrijwillige karakter van de therapie te toetsen.

De therapievorm vindt vaak plaats binnen religieuze, besloten kringen. Daar worden de activiteiten niet herkend als 'homogenezing' en kunnen gesprekken ook als therapeutisch of levensbeschouwelijk worden aangemerkt. Volgens de adviseurs kunnen de partijen het totaalverbod daarom beter schrappen in hun voorstel.

Ook moeten de initiatiefnemers duidelijker maken wat precies de meerwaarde is van de beoogde strafbaarstelling. Er gelden al wetten die dwang en discriminatie strafbaar stellen. Daar zouden de zwaardere vormen van 'homogenezing' ook onder kunnen vallen.

Critici vinden het verbod symbolisch

Al in 2019 wilde een Kamermeerderheid een verbod op deze therapieën, maar het toenmalige kabinet wilde eerst onderzoek laten doen. Daaruit kwam naar voren dat een verbod op 'homogenezing' vooral een symbolische waarde heeft, moeilijk in een wetstekst te vatten is en dat handhaving moeilijk is. Het zou beter zijn om voor een cultuurverandering te zorgen.

Als er geen toelichting bij komt, kunnen de initiatiefnemers hun wetsvoorstel volgens de Raad beter laten zitten. Als ze er toch mee door willen gaan, dan zouden ze het voorstel moeten aanpassen en meer uitleg moeten geven, adviseert de Raad.