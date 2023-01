Oud-minister en -staatssecretaris Knops (CDA) vertrekt uit Tweede Kamer

Raymond Knops vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Dat maakte de CDA-politicus vrijdag bekend op Twitter. Knops wordt bestuursvoorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Knops zat sinds 2005 in de Tweede Kamer namens het CDA. In het kabinet-Rutte III was hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2019 verving hij tijdelijk Kajsa Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken. Ollongren trad toen tijdelijk terug vanwege gezondheidsklachten.