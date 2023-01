Tweede Kamer worstelt na uitleg experts nog steeds met nieuwe witwaswet

Ondanks uitleg van deskundigen en betrokkenen hebben verschillende politieke partijen nog steeds twijfels over de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat bleek donderdag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. De wet moet het mogelijk maken voor banken om gezamenlijk transacties van boven de 100 euro in de gaten te houden.

Het kabinet vindt dat er meer nodig is om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Maar sommige partijen vrezen dat het wetsvoorstel te ver gaat. Zo zijn er zorgen over de mogelijkheid iemand volledig uit te sluiten van het financiële stelsel, waardoor diegene geen bankrekening meer kan openen.

"Ik merk toch dat er veel interpretatieverschillen zijn over de feiten", zei VVD'er Eelco Heinen donderdag nadat de Kamer uren naar experts had geluisterd. "En dat maakt het voor ons toch wel heel lastig om hier een oordeel over te vellen."

Eerder deze week maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar positie bekend ten opzichte van het wetsvoorstel. Ook het aangescherpte voorstel, dat in het najaar is ingediend, tast fundamentele rechten aan, vindt de toezichthouder.

AP: 'Onrechtmatige inmenging in grondrechten'

Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP zei in de Tweede Kamer dat de wet leidt "tot een onrechtmatige inmenging in de grondrechten van burgers". Daarmee gaat het om onrechtmatige wetgeving, "die u eigenlijk in deze vorm niet kan aannemen".

Tussen Wolfsen en Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, ontstond zelfs onenigheid. Volgens Van der Laan leven er hardnekkige misverstanden over het voorstel. Banken moeten het betaalverkeer immers al in de gaten houden in de strijd tegen witwassen.

"U heeft er al voor gekozen dat alle transacties van alle mensen in Nederland gewoon gemonitord worden", hield zij de Kamer voor. "Wat hier voorligt, maakt het zinvoller."

Ook OM wil graag dat wet er komt

Ook het Openbaar Ministerie (OM) zegt de wet hard nodig te hebben. "Uiteindelijk gaat het gewoon om criminelen stoppen", zegt Anita van Dis-Setz van het OM. "Veiligheid wordt echt geweld aangedaan als wij niet voldoende informatie kunnen delen."

De Kamer keek reikhalzend uit naar wat de Raad van State (RvS) te zeggen had. Die was uiterst kritisch over een eerdere versie van het wetsvoorstel, maar dat is sindsdien aangepast. Maar de (RvS) kan niet zomaar zeggen of hij nu wel gerust is op het nieuwe stelsel, waarschuwde vicepresident Thom de Graaf. Volgens hem zou de Kamer dan eerst om een nieuw advies moeten vragen.

Maar zelfs dan gaat het "om het wegen van belangen", aldus staatsraad Ronald van den Tweel. Het is een politieke afweging of het voorstel "fundamentele" rechten schendt en of de wet dat rechtvaardigt.

