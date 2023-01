Afbouwen salderingsregeling zonnepanelen onder druk: GL en PvdA niet overtuigd

Het plan om de salderingsregeling voor zonnepanelen de komende jaren in stappen af te bouwen kan nog niet rekenen op steun van GroenLinks en PvdA. De oppositiepartijen willen eerst andere kabinetsplannen over klimaat en verduurzaming beoordelen. Het zorgde donderdag tijdens het Kamerdebat voor irritatie bij de coalitiepartijen en de minister.

Het plan om de salderingsregeling af te bouwen ligt al jaren op tafel. Het is inmiddels al een aantal keren uitgesteld, maar het kabinet wil de regeling vanaf 2025 in stappen afbouwen.

Vanaf 2031 mogen bezitters van zonnepanelen de overtollige stroom die ze op zonnige dagen opwekken niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze op grijzere dagen afnemen. Dat heet salderen. Daarvoor in de plaats moet dan een minimumvergoeding komen.

Het kabinet rekende op steun van GroenLinks en PvdA, omdat de regeling huishoudens zonder zonnepanelen benadeelt. Dat komt doordat energiebedrijven de kosten die ze maken voor het salderen doorrekenen aan alle klanten. Maar tijdens het eerste deel van het debat, dat vorige week plaatsvond, bleek dat de twee linkse partijen niet van plan zijn om zomaar in te stemmen met het plan.

Zonder hun steun zal het voorstel geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Ook de andere oppositiepartijen zijn tegen het afbouwen van de regeling.

Jetten kan GL en PvdA niet overtuigen

Ook het verhaal van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kon de partijen donderdag niet overtuigen. PvdA'er Joris Thijssen en Suzanne Kröger (GL) willen eerst concrete actie zien van het kabinet op het gebied van klimaatbeleid en verduurzaming. Ze maken zich zorgen over de huursector, waar nog veel minder zonnepanelen op daken liggen dan in de koopsector. Ook vrezen ze dat het kabinet de klimaatdoelen niet gaat halen.

"Ik snap de zorgen", zei Jetten over het achterblijven van de huursector. Hij gaat de komende tijd in gesprek met woningcorporaties over wat er nodig is om de installatie van zonnepanelen daar te versnellen. Bovendien zet hij de komende tijd samen met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) extra in op de verduurzaming van de huursector.

Thijssen en Kröger vinden de inzet van de minister niet voldoende. Ze willen zeker weten dat mensen in de huursector en in energiearmoede worden geholpen. De twee Kamerleden zien daarnaast het liefst dat het kabinet een doelstelling opstelt voor zonnepanelen op het dak, bijvoorbeeld een percentage. "Hoeveel zonne-energie willen we hebben? En halen we dat doel als we de salderingsregeling afschaffen?", vroeg Kröger.

De eis kwam als een onaangename verrassing voor Jetten, die zichtbaar geïrriteerd was. Het kabinet heeft een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 als doel. 'Zon op dak' is hier al jaren een onderdeel van, benadrukte Jetten. De minister zei verder dat het kabinet ook wil zorgen dat mensen een lagere en voorspelbaardere energierekening krijgen, maar dat het dit doel ook kan bereiken door middel van isoleren.

Coalitie verwijt GL en PvdA 'scorebordpolitiek'

GroenLinks en PvdA willen ook de extra klimaatplannen van het kabinet afwachten, zodat ze het "hele plaatje in samenhang" kunnen bekijken. "Als dat felgroen en knalrood is, steunen we het afschaffen van de salderingsregeling, anders niet", aldus Kröger.

Haar houding en die van Thijssen leidde tot grote irritatie bij de coalitie. "Scorebordpolitiek", noemde Silvio Erkens (VVD) het. Henri Bontenbal (CDA) sprak van "een gelegenheidsargument omdat er verkiezingen aankomen". De coalitiepartijen vinden het kwalijk dat GL en PvdA de afbouw van de salderingsregeling laten afhangen van beleid op andere terreinen.

Minimumvergoeding in plaats van salderen

Hoewel het debat politiek hard was, ging het donderdag ook over de technische kant van het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt.

Een van de belangrijkste vraagstukken is hoeveel geld bezitters van zonnepanelen terugkrijgen voor de overtollige stroom die ze terugleveren. Het kabinet stelt voor om een minimumvergoeding van 80 procent van het kale tarief in te stellen.

Dat betekent het volgende: als je als consument een tarief van 0,25 eurocent in je contract hebt staan, krijg je voor de stroom die je teruglevert 0,20 eurocent. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat zonnepanelenbezitters op heel zonnige dagen amper of geen geld ontvangen.

Op deze manier blijft het volgens het kabinet aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Het moet altijd mogelijk blijven om de investering binnen zeven tot negen jaar terug te verdienen, benadrukte Jetten.

Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) tijdens het debat over de salderingsregeling. Foto: ANP

