Jetten moet kritische Kamer overtuigen van afbouwen subsidie op zonnepanelen

De Tweede Kamer debatteert vandaag verder over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Het is nog maar zeer de vraag of het voorstel van het kabinet op voldoende steun kan rekenen, omdat oppositiepartijen bezwaren hebben tegen het plan. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is aan zet en zal de kritische Kamer te woord staan.

Bezitters van zonnepanelen mogen nu nog de overtollige stroom die op zonnige dagen wordt teruggeleverd, wegstrepen tegen de stroom die op grijzere dagen wordt afgenomen. Salderen wordt dat genoemd.

De subsidieregeling was de afgelopen jaren succesvol, waardoor veel huizenbezitters inmiddels panelen hebben. Het kabinet wil de regeling vanaf 2025 in stapjes afbouwen en in 2031 helemaal afschaffen, omdat zonnepanelen flink goedkoper zijn geworden.

Bovendien vindt het kabinet dat de regeling steeds oneerlijker wordt. Alle huishoudens in Nederland betalen nu immers mee aan de hoge kosten die de energiebedrijven moeten maken om de regeling mogelijk te maken. Dus ook de groep die geen zonnepanelen bezit.

Huurwoningen hebben nog weinig zonnepanelen

De Tweede Kamer debatteerde vorige week al over de regeling, maar vanwege tijdgebrek werd de beantwoording van minister Jetten doorgeschoven naar een later moment. Tijdens het debat bleek dat de linkse oppositiepartijen niet zomaar afscheid willen nemen van de regeling. PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over met name de huursector, omdat nog relatief weinig huurwoningen zonnepanelen op het dak hebben liggen.

De partijen vrezen dat het voor verhuurders straks niet meer aantrekkelijk genoeg is om in zonnepanelen te investeren. Terwijl voor huurders het zelf kunnen opwekken van stroom kan helpen de energierekening te verlagen. Ze willen eerst een concreet plan zien op dit punt van het kabinet.

Jetten zal vandaag zijn best moeten doen om de partijen aan zijn kant te krijgen, anders is de kans groot dat het plan niet door de Eerste Kamer komt. In de Senaat heeft het kabinet namelijk geen meerderheid. De coalitiepartijen steunen het afbouwen van de salderingsregeling wel, maar hebben ook nog veel vragen. Zo willen ze dat er een minimumvergoeding komt voor de stroom die mensen terugleveren. De vraag is hoe het kabinet dit wil gaan regelen.

Afbouw salderingsregeling De salderingsregeling verdwijnt niet in één keer. Vanaf 2025 wordt de subsidie in stapjes afgebouwd.

In 2025 en 2026 kunnen huishoudens nog 64 procent van de geleverde elektriciteit salderen. Dat daalt gestaag naar 28 procent in 2030. Vanaf 2031 is salderen helemaal niet meer mogelijk.

De Tweede Kamer moet de voorgestelde afbouw van de regeling nog goedkeuren.

