Na mestmisser weet Adema dat er voor boeren niets meer te halen valt in Brussel

Nadat de Europese Commissie landbouwminister Piet Adema terugfloot omdat hij tegen de afspraak in met soepelere mestregels voor boeren kwam, weet de bewindsman dat de Nederlandse agrarische sector op geen enkele coulance meer hoeft te rekenen vanuit Brussel.

"Ik zeg ook tegen de agrarische sector: de stap naar Europa voor meer ruimte is er niet meer", zei Adema woensdag tijdens een debat over de mestregels.

"Bij de invoering van Europese regels zullen we altijd zo dicht mogelijk bij de agrarische praktijk proberen te blijven. Maar die weg is wel veel moeilijker geworden en de ruimte die je ermee kunt creëren is helemaal klein geworden."

Veel Kamerleden zijn boos, verontwaardigd en geïrriteerd dat het kabinet pas op het allerlaatste moment terugkwam op de eerdere belofte dat boeren langer de tijd krijgen om aan strenge EU-maatregelen te voldoen.

"Als er in zo'n korte tijd zo'n scherpe escalatie plaatsvindt, op welke wijze is dan afstemming tussen een lidstaat en de Europese Commissie überhaupt mogelijk?", vroeg VVD-Kamerlid Thom van Campen zich af.

'In Nederland meer stront dan grond'

Het draait allemaal om de uitzonderingspositie voor het mestbeleid voor Nederlandse boeren, derogatie genoemd. Jarenlang mochten boeren meer mest uitrijden dan hun Europese collega's, maar alleen als zij aan bepaalde voorwaarden zouden voldoen. Zo moest bijvoorbeeld de waterkwaliteit verbeteren.

Maar dat gebeurde niet. Daarom is het afgelopen met het mestvoordeel. Wel krijgen boeren een overgangsperiode tot 2026. Ook nu weer in ruil voor afspraken met Brussel. Toen Adema daarvan af wilde wijken, liet de Europese Commissie weten dat het ook in één keer afgelopen kan zijn, dus geen overgangsperiode meer. Dat zou zeer grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse boer.

Adema zag zich dus genoodzaakt alsnog het beleid om te gooien, met als gevolg dat veel boeren voor niets investeringen hebben gedaan. Hij bood hiervoor woensdag zijn excuses voor aan.

Er bleef onvrede in de Kamer. PVV en BBB balen dat boeren steeds weer te maken krijgen met strenge milieuregels. Volgens de twee partijen zijn er geen grote problemen. "De natuur staat niet op instorten", zei BBB-leider Caroline van der Plas bijvoorbeeld.

Aan de andere kant vinden GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66 dat het kabinet juist strenger en duidelijker moet zijn richting boeren als het om de bescherming van de natuur gaat. "Deze minister is een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt", zei PvdA'er Joris Thijssen.

"In Nederland hebben we meer stront dan grond", vatte Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering het mestbeleid samen.

'Ga je huiswerk doen'

Adema is niet de eerste bewindspersoon die openlijk uitspreekt dat er voor Nederlandse boeren weinig meer te halen valt in Brussel. Afgelopen zomer liet minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zich in gelijke bewoording uit.

"Op dit moment naar Brussel afreizen, met welke vraag dan ook over natuur, natuurbescherming, Natura 2000, Vogel- en Habitatrichtlijn of wat dan ook, is een onhaalbaar pad", zei Van der Wal tijdens een stikstofdebat in juni.

Dat heeft alles te maken met de belabberde staat van de Nederlandse natuur en het onvermogen van de afgelopen kabinetten hier iets aan te doen.

"We zijn in heel Europa het slechtste jongetje van de klas", zei Van der Wal destijds. "We bungelen onderaan de lijstjes als het gaat om de staat van onze natuur. Als ik in Brussel ben en vraag om enige coulance, op wat voor gebied dan ook, dan is het enige wat ik terugkrijg: ga je huiswerk doen. Laat zien dat je minder stikstof uitstoot."

Pas toen de hoogste rechter in 2019 definitief een streep haalde door het stikstofbeleid, werd er serieus werk van gemaakt om de stikstofuitstoot rigoureus terug te dringen. De landbouw is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor die uitstoot.

Er is een stikstofwet gemaakt, maar het kabinet wil de stikstofdoelen aanscherpen. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe wet.

Aanbevolen artikelen