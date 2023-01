Kabinet beseft dat er binnen hele overheid meer actie tegen racisme nodig is

Wat het kabinet nu doet tegen discriminatie en racisme binnen de Rijksoverheid is niet genoeg. Het pijnlijke rapport over het vele racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten zien dat er meer actie nodig is, concludeert minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) woensdag in een Kamerbrief

Om de problemen in kaart te brengen, komt er een enquête voor alle overheidsmedewerkers die gericht is op discriminatie en racisme op de werkvloer. Ook moet de drempel om een klacht in te dienen over bijvoorbeeld discriminatie omlaag, schrijft de minister.

Bruins Slot denkt ook aan verplichte trainingen voor rijksambtenaren over racisme, diversiteit en inclusie. Daarnaast moet er onder meer een duidelijke norm komen voor hoe collega's bij de overheid met elkaar omgaan. Verder zal er een onderzoek plaatsvinden naar etnisch profileren en discriminatie binnen de overheid.

De minister gaat de komende periode kijken welke maatregelen nog meer mogelijk zijn om institutioneel racisme binnen de Rijksoverheid aan te pakken.

Racisme komt ook voor bij Binnenlandse Zaken

Volgens Bruins Slot waren er binnen de overheid al maatregelen tegen discriminatie en racisme in gang gezet. Zo werkte het Rijk aan een inclusievere wervings- en selectieprocedure. Maar vanwege de "pijnlijke en confronterende uitkomsten van het onderzoek bij Buitenlandse Zaken" vindt de minister dat er meer gedaan moet worden.

Uit het rapport kwam naar voren dat racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een breed verschijnsel is. Het onderzoek wees onder meer uit dat medewerkers racistische opmerkingen naar hun hoofd krijgen. Ze worden niet voor vol aangezien vanwege hun huidskleur of komaf en voelen zich soms gepasseerd bij bijvoorbeeld een promotie. Collega's grijpen bij racistische incidenten zelden in.

Bruins Slot laat in de Kamerbrief weten dat discriminatie en racisme ook op haar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorkomen. "Mijn standpunt is dat ik dat absoluut niet tolereer", schrijft ze.

In het coalitieakkoord van dit kabinet staat dat er in Nederland sprake is van institutioneel racisme. Het doel van het kabinet is om deze ingebakken vormen van racisme en discriminatie uit te bannen.

