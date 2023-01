Overzicht klimaatuitgaven is bij kabinet een puinhoop, Kamer tast in het duister

Delen via E-mail

Het is onduidelijk hoeveel geld het kabinet precies uitgeeft aan klimaatmaatregelen. De kosten liggen jaarlijks tussen de 4 en 6,9 miljard euro en zullen alleen maar oplopen, maar de betrokken ministeries geven geen duidelijk overzicht van waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. De Tweede Kamer kan zo haar controlerende taak lastig uitvoeren.

De overzichten van klimaatuitgaven verschillen per ministerie en er is geen duidelijke definitie van wat wel en wat niet onder klimaatbeleid en klimaatuitgaven valt, concludeert de Algemene Rekenkamer in een woensdag gepubliceerd onderzoek.