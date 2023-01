Kabinet wist in december al dat Europa het oneens was met soepelere mestregels

Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius heeft het kabinet half december gewaarschuwd dat de Europese Commissie (EC) waarschijnlijk niet akkoord gaat met de plannen van minister Piet Adema (Landbouw) om af te wijken van de mestafspraken. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de NOS en De Telegraaf.

Adema maakte vrijdag bekend de soepelere regels omtrent het uitrijden van mest toch niet door te voeren. Dat gebeurde nadat de EC dreigde de uitzondering voor Nederlandse boeren te schrappen.

Nederlandse boeren mogen namelijk meer mest uitrijden dan hun Europese collega's, maar daar komt in 2026 een einde aan. Nederland heeft die afbouwperiode gekregen, maar moet daarvoor wel aan strenge regels voldoen.

Die regels gingen bijvoorbeeld over verplichte onbeplante bufferstroken en het gebruiken van zogenoemde vanggewassen zodat er minder stikstof in het grondwater terechtkomt. Aan die voorwaarden moest volgens de afspraken met de EC dit jaar worden voldaan, maar Adema gaf de boeren een jaar uitstel. Daar was de EC het niet mee eens.

Maar Sinkevicius waarschuwde in december al dat de EC de uitzondering zou schrappen als Adema zijn plannen doorzette. In zijn brief schrijft de Europarlementariër dat Nederland zich met het uitstel niet aan de afspraken houdt. Die brief stuurde hij op 19 december, een dag voor de Kamer een debat hield over het onderwerp.

Adema hoopte EC nog te kunnen overtuigen

Het ministerie laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat Adema de brief heeft gekregen maar niet gelezen voor het debat. In dat debat zei hij nog dat hij hoopte de EC te kunnen overtuigen.

"De minister ging tijdens het debat wel uit van vervolggesprekken met de Europese Commissie over deze kwestie, vandaar zijn uitspraken", zegt het ministerie tegen de krant. "Hij dacht op dat moment met een inhoudelijke uitleg de Commissie nog te kunnen overtuigen waarom een aantal maatregelen later in zouden gaan, vandaar dat hij toen aangaf geen grote zorgen te hebben."

Adema kwam vrijdag plotseling terug voor een spoedberaad over het onderwerp. Diezelfde dag hoorden de boeren dat ze al per 1 maart moeten voldoen aan de nieuwe mestregels. Volgens de minister verandert er voor "heel veel boeren" niets. Hoeveel boeren er precies geraakt worden, kon Adema nog niet zeggen.

