Adema wordt gehouden aan afspraak, boeren krijgen niet langer mestvoordeel

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kabinet ziet af van soepelere regels omtrent het uitrijden van mest voor boeren. Aanvankelijk wilde minister Piet Adema (Landbouw) boeren een jaar langer de tijd geven voor een aantal voorwaarden, maar dat is tegen de afspraken die met de Europese Commissie hierover zijn gemaakt. De regels gaan per april gelden.

Volgens Adema is er een "inschattingsfout" gemaakt, zei hij vrijdagmiddag.

Adema heeft met de Europese Commissie afspraken gemaakt over het afbouwen van de Nederlandse uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest.

Adema zegt rekening te willen houden met "de agrarische praktijk", precies zoals een meerderheid van de Tweede Kamer hem in oktober had gevraagd.

De bewindsman erkent dat Nederland wellicht "een geitenpaadje" heeft gezocht. Dat deed het ook vaak in het stikstofdossier, om zo de gevolgen van Brusselse regels voor boeren te verzachten.

Een woordvoerder van de Europese Commissie benadrukt vrijdag dat er afspraken tussen Brussel en Adema zijn gemaakt over het afbouwen van de uitzonderingspositie en dat er ruimte is voor een overgangsperiode.

Nederlandse boeren mogen al jaren meer mest uitrijden dan boeren in andere Europese landen (derogatie), maar daar komt een einde aan. De afspraak was namelijk dat de waterkwaliteit zou verbeteren, maar die is juist verslechterd.