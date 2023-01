Brussel dreigt mestvoordeel Nederland te schrappen, Den Haag voert spoedoverleg

De Europese Commissie dreigt de mestuitzondering sneller van tafel te vegen, melden Haagse en Brusselse bronnen aan NU.nl. Minister Piet Adema (Landbouw) is daarom met spoed naar Den Haag vertrokken om de kwestie te bespreken in de ministerraad.

Nederlandse boeren mogen al jarenlang meer mest uitrijden dan andere Europese boeren, mits dit niet nadelig uitpakt voor de waterkwaliteit. Dat komt doordat ze van de EU een uitzonderingspositie krijgen, derogatie genoemd.

Vorig jaar werd bekend dat dit gaat verdwijnen, omdat de waterkwaliteit in Nederland juist verslechtert. In mest zit stikstof en fosfaat. Die stoffen kunnen het oppervlakte- en grondwater vervuilen.

Het kabinet maakte afspraken met de Europese Commissie in Brussel over een overgangsperiode van drie jaar. De derogatie zou in stappen worden afgebouwd. Vanaf 2026 moeten de Nederlandse boeren zich aan dezelfde regels houden als hun Europese collega's.

Adema was vrijdag in Berlijn voor de Grüne Woche, een belangrijke landbouwbeurs. Zodra het nieuws uit Brussel bekend werd, kwam hij halsoverkop terug naar Den Haag.

ChristenUnie wil meer tijd voor boeren

Nederland moest in ruil voor die overgangsperiode wel aan een lange lijst voorwaarden voldoen. Onder andere over het verplichten van onbeplante bufferstroken en het gebruik van zogenoemde vanggewassen. Dat is een gewas dat na een hoofdgewas wordt geteeld, zodat er minder stikstof in het grondwater terechtkomt.

Begin december schreef Adema aan de Kamer dat de eis voor deze bufferstroken en vanggewassen niet per 2023, maar vanaf 2024 gaat gelden. Dat was een nadrukkelijke wens van de Kamer.

De voorwaarden uit Brussel werden eind vorig jaar gesteld, maar veel boeren waren toen al begonnen met de voorbereidingen voor 2023. Onder meer ChristenUnie, VVD en CDA vroegen het kabinet daarom "rekening te houden met de agrarische bedrijfspraktijk."

Adema zegde dit toe en schreef aan de Kamer dat de bufferstroken "daarom vanaf 1 januari 2024 daadwerkelijk van kracht worden."

'Europese Commissie zit er keihard in'

Dit besluit gaat er bij de Europese Commissie alleen niet in. Nederland staat er in Brussel om bekend dat het zich niet houdt aan natuur- en milieuregels binnen de landbouw. Nog meer uitzonderingen en vertragingen zijn dus uitgesloten.

"De Europese Commissie zit er keihard in", valt er in Den Haag te horen. Als het uitstel van de bufferstroken en de vanggewassen niet onmiddellijk wordt teruggedraaid, is het de vraag of Nederland nog überhaupt gebruik kan maken van een overgangsperiode voor de mestuitzondering. Dat besluit zou zeer grote gevolgen hebben voor de Nederlandse boeren.

Er wordt vanuit de Kamer al langer geroepen dat het kabinet meer voor elkaar moet krijgen voor boeren in Brussel, maar er valt weinig te halen.

"Op dit moment naar Brussel afreizen, met welke vraag dan ook over natuur, natuurbescherming, Natura 2000, Vogel- en Habitatrichtlijn of wat dan ook, is een onhaalbaar pad. Daar wil ik echt wel heel eerlijk over zijn", zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) afgelopen zomer tijdens een stikstofdebat.

