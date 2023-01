Ministerie schat kosten voor asielopvang al ruim twintig jaar te laag in

De kosten voor de opvang van asielzoekers die Nederland opvangt worden structureel te laag ingeschat. Het is een probleem dat volgens de Algemene Rekenkamer al meer dan twintig jaar speelt.

Vorig jaar was er zelfs ruim 1 miljard euro extra nodig voor de asielopvang. Op Prinsjesdag was 500 miljoen euro begroot. Ook in 2015, tijdens de vluchtelingencrisis vanwege de oorlog in Syrië, lagen de werkelijke kosten flink hoger.