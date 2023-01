Onzeker of kabinet genoeg steun krijgt voor afbouwen subsidie op zonnepanelen

Het is nog maar zeer de vraag of het kabinetsvoorstel om de subsidie voor zonnepanelen af te bouwen op voldoende steun kan rekenen. Oppositiepartijen hebben bezwaren tegen het plan, waardoor een meerderheid in de Eerste Kamer onzeker is.

Wie zonnepanelen op het dak heeft, mag nu nog de overtollige stroom die op zonnige dagen wordt teruggeleverd, wegstrepen tegen de stroom die op grijzere dagen wordt afgenomen.

Het kabinet wil deze regeling vanaf 2025 in stapjes afbouwen en in 2031 helemaal afschaffen, want zonnepanelen zijn ondertussen flink goedkoper geworden. Bovendien betalen alle huishoudens in Nederland mee aan de hoge kosten die de energiebedrijven moeten maken om de regeling mogelijk te maken. Dus ook de groep die geen zonnepanelen bezit. Daardoor wordt de regeling volgens het kabinet steeds oneerlijker.

Maar de linkse oppositie in de Tweede Kamer wil niet zomaar afscheid nemen van de regeling, bleek dinsdag tijdens het debat. PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over met name de huursector, omdat nog relatief weinig huurwoningen zonnepanelen op het dak hebben liggen.

De partijen vrezen dat het voor verhuurders straks niet meer aantrekkelijk genoeg is om in zonnepanelen te investeren. Terwijl voor huurders het zelf kunnen opwekken van stroom kan helpen de energierekening te verlagen. "Wat dat betreft is eerst een plan nodig, voordat we de huidige regeling versoberen", zei PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. Ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wil eerst een concreet kabinetsplan voor deze sector zien.

PVV maakt draai na afloop van debat

Ook andere oppositiepartijen zijn zeer kritisch over de afbouw van de regeling. Tijdens het debat bleek dat de PVV de wet zou steunen, omdat de partij "nooit voorstander is geweest van het financieel stimuleren van zonnepanelen", zei Kamerlid Alexander Kops.

Maar na afloop van het debat schreef hij op Twitter dat de PVV waarschijnlijk toch tegen het afbouwen van de subsidie is. De partij wil de regeling wel in stand houden voor mensen die nu al zonnepanelen hebben. "De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten (minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, red.)", concludeerde partijleider Geert Wilders vervolgens.

De uitleg achteraf verbaasde onder anderen Kröger. "Goh, die voorwaarde hoorde ik je in debat niet stellen", merkte zij via Twitter op. Tijdens het debat noemde SP-Kamerlid Renske Leijten Kops nog gekscherend de "redder" van het kabinet. Ook BBB-leider Caroline van der Plas twittert dat ze Kops tijdens het debat wat anders hoorde zeggen.

Afbouw salderingsregeling De salderingsregeling verdwijnt niet in één keer. Vanaf 2025 wordt de subsidie in stapjes afgebouwd.

In 2025 en 2026 kunnen huishoudens nog 64 procent van de geleverde elektriciteit salderen. Dat daalt gestaag naar 28 procent in 2030. Vanaf 2031 is salderen helemaal niet meer mogelijk.

De Tweede Kamer moet de voorgestelde afbouw van de regeling nog goedkeuren.

Coalitie wil plan ook op aantal punten aanpassen

Overigens hebben de coalitiepartijen ook zorgen over het plan. Zij willen het voorstel op verschillende punten aanpassen.

Zo vragen ze het kabinet ervoor te zorgen dat huishoudens met zonnepanelen, die in feite energieleverancier worden, daar wel aan kunnen verdienen. De vrees bestaat dat vooral energiebedrijven ervan profiteren.

Als de regeling wordt afgeschaft, krijgen deze huishoudens nog wel een vergoeding voor de stroom die ze terugleveren. De grote vraag is hoe dit minimumbedrag bepaald gaat worden. VVD-Kamerlid Silvio Erkens wil de garantie dat mensen in ruil voor hun zonnestroom zeker 80 procent van het (kale) stroomtarief krijgen.

VVD en ChristenUnie willen ook dat het kabinet investeert in de ontwikkeling van batterijen en andere vormen van energie-opslag. Daar kunnen huishoudens met zonnepanelen dan gebruik van maken.

Het was de bedoeling dat minister Jetten dinsdagavond de Kamer ook zou antwoorden, maar vanwege de beperkte tijd kwamen alleen de Kamerleden aan het woord. Het tweede deel van het debat wordt op korte termijn ingepland.

