Mirjam Bikker nu officieel nieuwe leider ChristenUnie: 'Soms mag je boos zijn'

Mirjam Bikker is dinsdag officieel door de ChristenUnie-fractie gekozen tot fractievoorzitter. Ze kreeg de voorzittershamer van haar voorganger Gert-Jan Segers, die vorige week bekendmaakte de politiek te verlaten. Want hoewel de vijf Kamerleden het volgens Segers vaak met elkaar eens zijn, zal Bikker ook leiderschap moeten tonen. Buiten de partij wacht juist een versplinterd en gepolariseerd politiek landschap.

Bikker vindt haar nieuwe rol "natuurlijk spannend", zegt ze in een vergaderzaaltje in de Tweede Kamer. Ze wordt als kersvers gekozen fractievoorzitter omringd door journalisten. "Zoveel camera's is nieuw voor mij."

De ChristenUnie is een kleine partij, maar staat al sinds 2017 als coalitielid onafgebroken in het centrum van de macht.

Zodoende krijgt Bikker al direct te maken met hete hangijzers, zoals het broze asielakkoord dat onder druk staat vanwege enkele rechterlijke uitspraken.

Met name de VVD, en in mindere mate ook het CDA, wil het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt verlagen. D66 en de ChristenUnie willen juist aandacht voor humane opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Het is al jaren een gevoelige breuklijn binnen de coalitie van deze vier partijen.

"Voor mij is het belangrijk dat we verdragen hebben die zeggen hoe we omgaan met slachtoffers van oorlog en militair geweld", zegt Bikker daarover. Haar partij wil best kijken naar oplossingen voor een lagere instroom, maar dan moet arbeidsmigratie daar ook onderdeel van zijn.

'Duisternis drijf je niet uit met duisternis, maar met licht'

Dat is geen verandering ten opzichte van wat Segers al maanden zegt. Toch benadrukt Bikker dat zij niet automatisch de lijn van haar voorganger doortrekt. "Ik ben Mirjam", zegt ze steevast op vragen van journalisten over wat zij anders gaat doen. "Ik heb dezelfde overtuigingen. Christelijke, sociale politiek. Groen en waardevast. Daar sta ik voor op mijn manier met mijn stijl."

Uit een dinsdag gepubliceerde brief is op te maken dat de thema's natuur, klimaat en armoedebestrijding vooropstaan. "Daar ga ik me voluit voor inzetten."

In de Kamer treft Bikker een versplinterd landschap met maar liefst twintig fracties. De profileringsdrang mondt soms uit in verhitte debatten. Een partij als Forum voor Democratie komt er zelfs openlijk voor uit dat ophef een doel op zich is.

"Duisternis drijf je niet uit met duisternis, maar met licht", citeert Bikker Martin Luther King als haar wordt gevraagd hoe zij die polarisering gaat bestrijden. "Een heel enkele keer ontplof ik ook. Want ik vind onze democratie kostbaar."

'Altijd binnen de grenzen van het fatsoen'

Als woordvoerder corona heeft Bikker regelmatig meegemaakt hoe debatten kunnen ontsporen. "Soms mag je boos zijn, maar altijd binnen de grenzen van het fatsoen. Daar gaat het soms mis."

Segers noemt dat "een schaduw die over de Kamer hangt". Hij heeft in de tien jaar dat hij Kamerlid was de sfeer in het parlement zien veranderen. "Het compromis wordt steeds vaker uitgelegd als een nederlaag of het verraad van je eigen principes, maar het is juist een teken van beschaving", zegt hij.

Bikker: "Er zijn momenten dat mensen de bijl aan de de wortel van de democratie zetten. Zeggen dat iedereen onzin verkoopt en jij alleen gelijk hebt. Dat kan niet. We zullen met elkaar het gesprek aangaan. Zeggen welke oplossingen je ziet, niet alleen wat je stom vindt."

