Nieuwe ChristenUnie-fractieleider Mirjam Bikker maakte naam met 2G-standpunt

"Een zeer kundig opvolger, een bekwaam politica." Zo noemt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn opvolger Mirjam Bikker. Ze is sinds 2021 Tweede Kamerlid en neemt het leiderschap van de partij over in een politiek en maatschappelijk onrustige tijd.

Bikker (40) begon haar politieke carrière als gemeenteraadslid. Ze was niet van plan om de politiek in te gaan en wilde eigenlijk rechter worden, vertelde ze in 2017 aan het Nederlands Dagblad. Ze nam tijdens haar studie rechten een bijbaan bij de raadsfractie van de ChristenUnie in Utrecht en werd al snel gevraagd om lijsttrekker te worden.

Sinds 2015 was ze Eerste Kamerlid en in 2019 voerde zij daar ook de lijst aan bij de verkiezingen. Bikker vertrok minder dan twee jaar later naar de Tweede Kamer, waar ze namens haar partij het woord voert bij zorg- en justitieonderwerpen.

Ze voerde onder meer debatten over medisch-ethische kwesties en corona. Bikker kwam tijdens de pandemie in het nieuws, toen het kabinet overwoog om 2G in te voeren. Met deze coronapas zouden alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van COVID-19, bij bijvoorbeeld horeca naar binnen mogen.

Bikker had grote twijfels bij het plan. Ze noemde 2G "geen heilzame weg" en was bang voor een tweedeling in de maatschappij. De ChristenUnie zag meer in een alternatief plan: 1G. Alle mensen - ook gevaccineerden - zouden zich dan moeten testen om toegang te krijgen tot evenementen. Beide plannen zijn er nooit gekomen.

Bikker was al langer in beeld als opvolger

Bikker was al langer in beeld als mogelijke opvolger van Segers. Ze neemt het stokje over in een roerige periode. Ook dit jaar zullen de politieke dossiers stikstof, koopkracht en asiel aan de orde van de dag zijn. Zo buigt de hoogste bestuursrechter zich momenteel over de vraag of het kabinet gezinshereniging wel mag beperken.

Een ruimhartig asielbeleid is een belangrijk onderwerp voor de ChristenUnie. Bovendien komen er Provinciale Statenverkiezingen aan, wat de verhoudingen in politiek Den Haag ook op scherp zal zetten.

Met Bikkers aantreden als fractievoorzitter worden nu de meeste prominente functies binnen de partij vervuld door een vrouw. De Eerste Kamerfractie wordt geleid door Tineke Huizinga, Carola Schouten is vicepremier en Ankie van Tatenhove is partijvoorzitter. Ook de directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij is een vrouw.

