Rutte 'redelijk in shock' om vertrek Segers: 'Anker in deze coalitie'

Mark Rutte zegt dat hij het vertrek van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers niet zag aankomen. "Hij belde mij gistermiddag en ik was redelijk in shock", laat de premier vrijdag weten. Hij noemt Segers "een anker in deze coalitie".

Segers kondigde zijn vertrek aan in een brief aan de leden van de christelijke partij. Hij vond het na tien jaar tijd om op te stappen en gaat meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

Rutte is vol lof over Segers. "Hij is solide, hij staat voor zijn handtekening, je kan heel veel lol met 'm hebben en hij is een anker in deze coalitie." Dat betekent volgens Rutte niet dat zijn vertrek zal leiden tot onrust in de coalitie van vier zeer verschillende partijen. "Er zijn ook andere ankers."

De minister-president denkt terug aan het besluit van Segers in 2021 om tóch te onderhandelen met VVD, D66 en CDA, waaruit uiteindelijk het vierde kabinet-Rutte is gekomen. Segers had eigenlijk gezegd niet meer in zee te willen met Rutte vanwege diens rol in de kwestie-'functie elders' na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Uiteindelijk besloot Segers toch te praten over een nieuw kabinet, met precies die partijen die ook het vorige kabinet vormden. Dat was in het landsbelang, meent Rutte. "Dát leiderschap, dat vind ik indrukwekkend."

'Nooit een goed moment voor vertrek'

Segers vertrekt midden in een regeerperiode uit de politiek, maar dat is volgens Rutte begrijpelijk. "Er is nooit een goed moment", en het is aan een politicus zelf een moment te kiezen om te vertrekken, zegt de premier.

In een brief aan de leden legt Segers uit dat hij zijn opvolger, Mirjam Bikker, genoeg tijd wil geven om zich voor te bereiden op de landelijke verkiezingen, die voor maart 2025 gepland staan. Rutte noemt die brief "indrukwekkend" en ziet in Bikker een "voortreffelijke opvolger".

Rutte zal Segers ook persoonlijk gaan missen. Volgens de premier was de afzwaaiende partijleider de afgelopen jaren vaak in staat om de neuzen dezelfde kant op te krijgen na een felle ruzie.

