Asieladvocaten: 'Opvangcrisis oplossen mag alleen binnen de grenzen van de wet'

Mag het kabinet gezinshereniging voor statushouders uitstellen? Meerdere rechters oordeelden eind vorig jaar dat dit in strijd is met de wet, waarop het kabinet besloot in hoger beroep te gaan. De landsadvocaat verdedigde donderdag het beleid voor de Raad van State: de maatregel is noodzakelijk om de opvangcrisis te bezweren. Maar volgens de asieladvocaten is dat geen reden om je als overheid niet aan de wet te houden.

Het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen met een verblijfstatus is onderdeel van het asielakkoord dat de coalitie vorige zomer heeft gesloten. Door de maatregel moeten gezinsleden van statushouders zes maanden langer wachten voordat ze naar Nederland mogen afreizen, tenzij er eerder een woning beschikbaar is.

De veelbesproken maatregel is volgens het kabinet noodzakelijk vanwege de opvangcrisis. De landsadvocaat begon haar betoog donderdag dan ook met de situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Daar moesten vorige zomer geregeld honderden mensen de nacht buiten doorbrengen, omdat er te weinig bedden waren.

Op dit moment is de acute crisis voorbij en zijn er lege bedden. Maar er verblijven nog steeds duizenden vluchtelingen in de (crisis)noodopvang, waar de omstandigheden zeer slecht zijn. Het gerechtshof Den Haag oordeelde eind vorig jaar dat de opvang niet voldoet aan de Europese normen.

Wat is de Raad van State? De Raad van State heeft twee belangrijke taken: onafhankelijk advies over wetsvoorstellen geven en rechtspreken. Deze twee afdelingen werken gescheiden. Als hoogste bestuursrechter van het land doet de Raad van State uitspraken in geschillen tussen de burger en de overheid. Formeel is de koning de voorzitter, maar eigenlijk is dat vicepresident Thom de Graaf.

Maatregel is volgens landsadvocaat noodzakelijk

Precies deze opvangcrisis vraagt volgens de landsadvocaat om "onorthodoxe" oplossingen. Het kabinet heeft deze oplossing gevonden door de gezinshereniging tijdelijk te vertragen. Deze maatregel is volgens haar "niet lichtvaardig" genomen en noodzakelijk.

Bovendien betoogt de landsadvocaat dat de gezinsleden, als zij naar Nederland komen, waarschijnlijk onder zeer slechte omstandigheden worden opgevangen. Dat is een schending van mensenrechten.

Meerdere rechtbanken oordelen dat beleid in strijd is met wet

Dit argument ging er bij de asieladvocaten niet in, omdat het beperken van gezinshereniging ook een schending van mensenrechten is. "Het is niet de bedoeling om te kiezen tussen elementaire rechten. Beide moeten beschermd worden in een land als Nederland", reageerde asieladvocaat Eva Bezem.

Ze benadrukte net als haar twee collega's dat het kabinet de opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt. De politieke beweegredenen doen er volgens de asieladvocaten dan ook niet toe.

Zij erkenden dat de opvangcrisis een schrijnend probleem is. "Ik snap dat er gezocht wordt naar een oplossing, maar dat mag alleen binnen de grenzen van de wet. Dit gaat erbuiten", zei asieladvocaat Corrien Ullersma.

Eind vorig jaar oordeelden verschillende rechtbanken dat de nareisbeperking in strijd is met de wet. Volgens de asieladvocaten is alleen al het ontbreken van een wettelijke grondslag een reden om de maatregel van tafel te vegen.

Asieladvocaten maken zich zorgen om rechtsstaat

Aan het begin van de zitting sprak asieladvocaat Jorg Werner namens de advocaten hun zorgen uit over de gang van zaken. "We maken ons grote zorgen om de rechtsstaat. Het is evident dat de maatregel in strijd is met nationale wetgeving en Europees recht. De overheid is zelf gehouden aan de wet."

Ullersma benadrukte dit nogmaals aan het einde van de zitting. "Natuurlijk moet de overheid alle belangen in samenhang bekijken. Maar alle belangen hebben een gemene deler: de overheid moet zich aan de wet houden. Dat is een ondergrens waar je niet doorheen mag zakken."

Raad van State verwacht half februari uitspraak te doen

De Raad van State streeft ernaar om half februari uitspraak te doen. Tot die tijd blijft de nareismaatregel opgeschort, maakte het kabinet woensdag bekend.

De staatssecretaris heeft dit besloten, omdat hij verwacht dat er anders nog meer rechtszaken zullen volgen. Het is de verwachting dat ook deze rechters de statushouders in het gelijk stellen. Het kabinet wil deze "nodeloze procedures" voorkomen.

1:33 Afspelen knop Relatief veel asielvergunningen in Nederland verstrekt: hoe komt dat?

Eerder

Aanbevolen artikelen