Kabinet heft nareisbeperking voor gezinsleden van statushouders tijdelijk op

Gezinsleden van statushouders hoeven voorlopig niet langer te wachten voordat ze naar Nederland mogen komen. Het kabinet heft de maatregel die het nareizen beperkt tijdelijk op. Dat doet het in afwachting van een uitspraak van de hoogste rechter over het beleid.

Begin december deed een voorzieningenrechter uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Syrische vrouw. De rechter stelde haar in de spoedprocedure in het gelijk. Haar man en zes kinderen mochten per direct naar Nederland overkomen.

In de weken daarop stelden meerdere rechtbanken andere statushouders in het gelijk over gezinshereniging. De rechters oordeelden dat het uitstellen van gezinshereniging in strijd is met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en verschillende Europese en internationale verdragen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) besloot de nareismaatregel toch in stand te houden, omdat hij het oordeel van de Raad van State wil afwachten. De hoogste bestuursrechter behandelt de kwestie donderdag, maar doet naar verwachting pas over een tijd een uitspraak.

Tot die tijd schort het kabinet de uitstelmaatregel alsnog op. Het kabinet verwacht dat rechtbanken tot de uitspraak van de Raad van State blijven oordelen dat het beleid in strijd met de wet is. In die gevallen moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alsnog visa verschaffen. Van der Burg wil deze "nodeloze procedures" voorkomen.

Nareismaatregel onderdeel van asieldeal coalitie

Het tijdelijk loslaten van het beleid geldt alleen voor verzoeken die vanaf nu bij de IND worden ingediend. De nareisbeperking blijft wel gelden voor aanvragen die de afgelopen maanden zijn ingediend.

Het kabinet wil gezinshereniging vertragen vanwege de opvangcrisis. De landsadvocaat denkt dat dat nodig is om toestanden zoals die van vorig jaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te voorkomen.

Het beleid is onderdeel van het asielakkoord van de coalitie. Direct na de aankondiging kwam er al veel kritiek van juristen. Zij waarschuwden dat de maatregel in strijd is met de wet. Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden al hun twijfels. Toch wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de maatregel niet van tevoren juridisch laten toetsen.

