Oud-minister Grapperhaus zwaar beveiligd na 'ernstige dreiging' uit onderwereld

Het OM zou zijn getipt over de dreiging vanuit de onderwereld. "We nemen die bedreigingen zeer serieus. De situatie speelt sinds enkele weken", zegt een woordvoerder. Sindsdien wordt Grapperhaus beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

De politie vermoedt ook dat L. betrokken is bij de verdwijning van Naima Jillal. Zij verdween in oktober 2019 spoorloos. Sindsdien zijn in het criminele milieu alleen foto's opgedoken waarop een vrouw, vermoedelijk Jillal, wordt gemarteld. Criminelen zouden onder meer een teen en vinger hebben afgeknipt. De politie houdt er daarom rekening mee dat de vrouw is overleden.