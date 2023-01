Iraanse Nederlanders voeren druk op bij kabinet: 'Er is meer actie nodig'

De Nederlandse regering moet daadkrachtig zijn en strenger optreden tegen het Iraanse regime, zeggen Iraanse Nederlanders Atefeh Bahadori en Sander Terphuis. Dinsdagmiddag spreken ze met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) over het geweld in Iran.

Iran is al bijna vier maanden in de greep van grootschalige protesten die hardhandig worden neergeslagen. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd en meer dan honderd mensen riskeren op dit moment de doodstraf. Enkele tientallen demonstranten zijn al ter dood veroordeeld en sommigen zijn al geëxecuteerd.

Het exacte dodental is niet bekend. Maar minstens 481 mensen, onder wie tientallen kinderen en vrouwen, zijn om het leven gekomen, blijkt uit de laatste cijfers van mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR).

"Het is belangrijk dat onze regering meer daadkracht toont richting het misdadige regime", zegt Terphuis, die in 1972 werd geboren in Teheran. Achttien jaar later vluchtte hij als topsporter naar Nederland. Zijn familie woont nog in Iran, net als veel familie van Bahadori. Beiden staan in nauw contact met familie en vrienden daar en maken zich grote zorgen over hen. "Mijn nichtjes smeken mij: doe alsjeblieft iets", vertelt Terphuis.

Terphuis en Bahadori gaan deze middag met een groep andere Iraanse Nederlanders in gesprek met Rutte en Hoekstra. Ze willen hun gevoelens en beleving overbrengen, maar vooral druk zetten op het kabinet. Dat onderneemt in hun ogen te weinig actie. "Nederland moet meer daden tonen die het regime diep in het hart raken en verzwakt", bepleit Terphuis namens de groep.

Het moet meer zijn dan een 'fotomoment'

Bahadori noemt het gesprek op het ministerie "een gouden kans", maar ze hoopt wel dat het meer zal zijn dan "een fotomoment" voor de bewindslieden. "Nederland is heel voorzichtig en wil altijd in dialoog blijven. Maar genoeg is genoeg."

Als het aan Terphuis en Bahadori ligt, moet Nederland op Europees niveau het voortouw nemen. Ze pleiten onder meer voor een inreisverbod voor Iraniërs die gelieerd zijn aan het regime. Ook moeten zij net als Russische oligarchen op sanctielijsten worden gezet.

In de EU wordt op dit moment gewerkt aan een vierde sanctiepakket. Op de lijst staan vijftig personen. Dit aantal gaat flink omhoog als het aan de Iraanse Nederlanders ligt.

Ook willen Terphuis en Bahadori dat de Revolutionaire Garde op de terreurlijst wordt gezet. Dit Iraanse elitekorps is het machtigste instituut van het land. De militaire garde heeft tentakels in de hele samenleving. Zo is hun politieke invloed enorm groot en hebben ze de touwtjes economisch sterk in handen.

De Revolutionaire Garde is onder de voormalige Amerikaans president Donald Trump aangemerkt als terreurorganisatie. Het Verenigd Koninkrijk is van plan om dit ook te doen. De EU kan niet achterblijven, vinden Bahadori en Terphuis.

De twee roepen de EU ook op om de onderhandelingen over de atoomdeal onmiddellijk te stoppen. "Daarnaast is het belangrijk om het netwerk van het regime in Nederland en in Europa in kaart te brengen en op te rollen", benadrukt Terphuis. Door de lange arm van Teheran maken Iraanse Nederlanders zich zorgen over hun veiligheid.

'Het is te lang stil gebleven'

De wensen van de Iraanse Nederlanders sluiten aan bij een opiniestuk dat tien Kamerleden vorige week publiceerden in de Volkskrant. Dit weekend uitte Hoekstra opnieuw zijn zorgen op Twitter en riep hij de Iraanse ambassadeur op het matje.

Terphuis is blij dat er beweging is, maar vindt dat het te lang stil is gebleven. "Het helpt als de internationale gemeenschap opstaat. Zonder steun van de EU en de VN gaat het niet lukken. Mijn familie geeft ook aan dat ze het niet kunnen winnen van het regime. Die voert een oorlog tegen de eigen burgers."

Ook Bahadori is ervan overtuigd dat je het regime niet alleen van binnenuit kan bevechten. "Je moet ook Europa's stem horen."

